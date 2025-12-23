Il suono della natura: il Manuel Petti Ensemble

TERMOLI. Otto musicisti, un’unica visione: restituire alla musica il respiro della natura, la sua tensione vitale, il suo silenzio eloquente. Il Manuel Petti Ensemble approda all’Auditorium comunale di Termoli, questa sera, martedì 23 dicembre, alle ore 18, con lo spettacolo «Nature», un viaggio sonoro che intreccia strumenti classici e suggestioni contemporanee, tra vibrazioni profonde e armonie sospese.

Sul palco, un’orchestra da camera fuori dagli schemi: contrabbasso, fagotto, maracas, fisarmonica, violini e violoncello si fondono in una tessitura musicale che evoca paesaggi, emozioni, metamorfosi. Ogni nota è scelta, ogni pausa è costruita, ogni gesto è parte di un racconto collettivo che parla al cuore e alla memoria.

L’evento, curato da Stefano Leone Eventi, si inserisce nel calendario culturale natalizio con l’ambizione di offrire non solo intrattenimento, ma esperienza. Un’occasione per riscoprire il potere evocativo della musica dal vivo, per lasciarsi attraversare da un ensemble che non interpreta, ma crea.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un appuntamento da non perdere per chi cerca bellezza, profondità e un momento di sospensione dal rumore del mondo.

EB