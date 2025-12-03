“La Casa di Papà” di Maria Rosaria Russo trionfa ad Afrodite Shorts

TERMOLI. Il cortometraggio “La Casa di Papà”, diretto dalla termolese Maria Rosaria Russo, ha ottenuto importanti riconoscimenti alla decima edizione di Afrodite Shorts, il festival romano dedicato al cinema breve al femminile, vincendo il Premio Miglior Tematica e il Premio del Pubblico. Un doppio traguardo che conferma la regista come una delle voci più significative del nuovo cinema breve italiano.

Il film racconta la storia di Francesco, padre separato, che trasforma ogni momento con il figlio Mattia in un’avventura fatta di gioco, consigli e sogni. Dietro questa vitalità si cela una realtà difficile: Francesco vive in auto, lavora come fattorino e cerca di proteggere il figlio dalle difficoltà quotidiane. La pellicola si inserisce nel genere del dramedy civile, narrando l’eroismo silenzioso di chi affronta le sfide della vita con dignità e creatività.

La giuria ha premiato il cortometraggio per l’originalità dello sguardo sulla paternità, spesso raccontata al femminile, per la delicatezza nel mostrare le maschere imposte dal ruolo genitoriale e per la forza con cui il protagonista affronta le difficoltà con soluzioni creative.

«Volevo raccontare un padre che non ha superpoteri, ma un amore che resiste. Un padre che protegge, che inventa mondi, che rende leggera una vita pesante. La sua fragilità non è una sconfitta: è la parte più vera. Se il pubblico ha percepito questo battito, allora il film ha trovato la sua casa», spiega Maria Rosaria Russo.

Il cortometraggio vede protagonisti Francesco Montanari e il giovane Mattia Manfredonia ed è prodotto da Inthelfilm, Tadàn Produzioni e La Casa dell’Attore, in collaborazione con Rai Cinema. Sarà proiettato l’1 e il 2 dicembre 2025 al Teatro Eduardo De Filippo, nell’ambito dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

Maria Rosaria Russo, attrice e regista con esperienze cinematografiche e teatrali di rilievo, conferma con questo lavoro la sua maturità artistica e la capacità di raccontare storie intime e socialmente rilevanti. La sua attenzione alla paternità, alla dignità e all’amore quotidiano trasmette un messaggio universale, rendendo “La Casa di Papà” un cortometraggio capace di emozionare e far riflettere.

AZ