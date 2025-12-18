La rassegna Termoli Musica 25 entra nel periodo natalizio

TERMOLI. La rassegna Termoli Musica 25 prosegue il suo cammino con crescente apprezzamento da parte del pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più seguiti della città. Una programmazione di qualità che, grazie alla presenza costante di interpreti di grande spessore, accompagna gli spettatori verso la conclusione del 2025 attraversando il periodo più suggestivo dell’anno, quello delle festività natalizie.

L’atmosfera del Natale è stata inaugurata ufficialmente con il concerto del 7 dicembre all’Auditorium comunale di Termoli, che ha visto protagonisti i musicisti del Duo Artemis: Francesco Di Giacinto all’oboe e Barbara Leandro al pianoforte. L’esibizione, realizzata in collaborazione con il Master di Oboe del Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, ha offerto al pubblico una serata di alto profilo artistico. Di Giacinto, già apprezzato solista con importanti orchestre e vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha conquistato la platea con una prova intensa e raffinata, sostenuta dal pianoforte di Leandro in un dialogo musicale di grande equilibrio e sintonia, accolto da calorosi applausi.

Il cartellone di Termoli Musica 25 prosegue ora con nuovi appuntamenti di rilievo. Il prossimo incontro è fissato per domenica 21 dicembre, con Gianluigi Daniele al pianoforte ed Elisabetta Braga nel ruolo di guida all’ascolto. Il concerto accompagnerà il pubblico alla scoperta di un Leoš Janáček inedito e sorprendentemente attuale, capace di anticipare alcune delle più innovative traiettorie musicali del Novecento, offrendo una prospettiva intima e originale sulla sua produzione.