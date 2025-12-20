Musica e magia: il Natale dell’istituto Bernacchia-Schweitzer

TERMOLI. La Chiesa di Sant’Antonio si è trasformata in un palcoscenico di festa e musica grazie al tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Bernacchia-Schweitzer. Un evento atteso da studenti, famiglie e cittadini, che ogni anno rinnova il piacere di vivere insieme la bellezza del Natale.

Giovedì alle 19, le note dell’orchestra d’istituto e le armonie del coro della scuola secondaria di primo grado hanno riempito la chiesa, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. Flauti, clarinetti, percussioni e pianoforte si sono mescolati alle voci degli studenti, dando vita a melodie capaci di trasmettere gioia, emozione e la magia del Natale. Un’esibizione che ha dimostrato il talento dei ragazzi e la qualità del percorso musicale dell’Istituto, già premiato e riconosciuto in numerose occasioni.

Dietro questo successo c’è il lavoro instancabile dei professori Nista, Fiore, Silletta, Varanese e Martino, veri maestri nell’accompagnare gli studenti e valorizzare le loro capacità. La dirigente scolastica, Rosanna Scrascia, ha sottolineato come la musica sia un ponte universale, capace di unire, educare e far crescere.

La chiesa era colma di genitori, parenti e amici, che hanno partecipato con entusiasmo, trasformando l’esibizione in una vera festa comunitaria. Un’ora di musica e sorrisi che ha rafforzato il legame tra scuola e territorio, mostrando come le note possano avvicinare le persone.

La giornata si è poi conclusa con la tradizionale conviviale di Natale alla Cala Sveva, un momento di allegria condivisa tra docenti, collaboratori, personale di segreteria e studenti. Tra auguri sinceri e brindisi, la scuola ha festeggiato il Natale in un clima di autentica gioia e condivisione.

Venerdì, il programma è continuato con due ulteriori appuntamenti: alle 10.30, l’orchestra e il coro delle classi quinte della scuola primaria, e alle 11.45 con quello della secondaria di primo grado. Tre momenti diversi, ma un unico filo conduttore: celebrare musica, comunità e Natale, intrecciando tradizione e futuro e rendendo protagonista l’intera comunità scolastica.

