Natale in scena: Jamme Bbelle porta il teatro nelle feste

BASSO MOLISE. Per le feste, il teatro diventa un dono speciale per il pubblico molisano. L’Unione Italiana Libero Teatro (Uilt) Molise ha deciso di proporre un’edizione natalizia del festival itinerante Jamme Bbelle, giunto alla quarta stagione, con tre spettacoli in programma tra fine dicembre e inizio gennaio.

«Non c’è niente di più bello che trascorrere qualche ora a teatro con amici e familiari durante le festività», ha dichiarato il presidente Uilt Molise, Nicolangelo Licursi, nel corso della conferenza stampa di presentazione. «Il teatro è evasione e intrattenimento che scalda il cuore e nutre l’anima. Con questa edizione speciale vogliamo portare un po’ di gioia anche nel periodo di Natale».

Si parte il 28 dicembre a Guglionesi con “Sci benedette sti badante” della compagnia Teatri…amo di San Martino in Pensilis. Il 30 dicembre a Larino sarà invece la volta del classico “Natale a casa Cupiello”, portato in scena dalla compagnia Luna Nova di Latina. Il festival si chiuderà a Campobasso il 3 gennaio presso l’auditorium Giovannitti con “Uomo e galantuomo” della compagnia Teatro dei Dioscuri di Campagna, Salerno.

«Offriamo un’alternativa culturale a chi in questo periodo cerca qualcosa di diverso dal cinema o dalle tradizionali attrazioni natalizie», spiega Agostino Natilli, responsabile Comunicazione UILT Molise. «Il teatro contribuisce a mantenere viva la creatività e l’entusiasmo nella nostra regione».

Secondo Giovanni Mucci, responsabile Immagine della rassegna, Jamme Bbelle è anche il risultato del lavoro delle numerose compagnie teatrali locali e del coinvolgimento di artisti provenienti da tutta Italia: «Il festival è un punto di incontro di esperienze teatrali che arricchiscono il territorio e confermano la passione e il dinamismo della UILT Molise».

«Il nostro obiettivo resta lo stesso: portare il teatro nelle aree interne e in periodi dell’anno poco ricchi di eventi», conclude Licursi. «Ma per queste festività abbiamo voluto regalare un Natale speciale, all’insegna della commedia, del divertimento e della cultura».