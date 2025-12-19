“Notte di Luce” 2025: il concerto di Natale a Termoli

TERMOLI. C’è un richiamo sottile e potente che, ogni anno, attraversa le strade della nostra città quando si avvicina il Natale: è il suono della tradizione che si rinnova.

Quest’anno, l’appuntamento più atteso con la musica sacra e popolare torna a far risplendere il cuore della comunità. Sabato 20 dicembre, alle ore 19:30, l’Auditorium di via Elba 1 aprirà le sue porte per l’edizione 2025 del concerto di Natale “Notte di Luce”, curato dalla storica Corale Città di Termoli.

L’evento di quest’anno promette un’intensità particolare grazie a una collaborazione d’eccezione. Sul palco, ad affiancare i coristi termolesi, ci sarà infatti il Coro Castelpetroso In…canto, un sodalizio artistico che unirà idealmente diverse anime del territorio sotto il segno della grande musica corale.

Il programma della serata è un viaggio sensoriale, pensato per evocare la magia e il calore che solo le festività sanno donare. Attraverso l’esecuzione dei più celebri canti natalizi, le due formazioni corali trasformeranno l’auditorium in un rifugio di armonia, dove la musica diventa lo strumento per riscoprire il senso più profondo della condivisione.

Dalle melodie classiche ai canti della tradizione popolare, ogni nota sarà un invito a lasciarsi alle spalle la frenesia quotidiana e immergersi in un’atmosfera di pace e bellezza.

L’evento è considerato uno dei momenti più significativi del calendario culturale cittadino. Per permettere la massima partecipazione e abbracciare tutta la cittadinanza, l’ingresso è gratuito.

Un’occasione imperdibile per scambiarsi gli auguri e lasciarsi trasportare dalla forza evocativa delle voci umane, in una “Notte di Luce” che resterà nel cuore dei presenti.