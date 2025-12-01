Roberta Cannarsa e la figlia Viola conquistano “Dreams all generation”

TERMOLI. “Dreams All Generations”, il talent di Rete 8 Abruzzo diretto artisticamente dal grande Piero Mazzocchetti, continua a scoprire nuovi talenti.

Nella puntata del 28 novembre a trionfare sono state due artiste… di sangue termolese! A vincere sia la categoria Juniors (con 25 punti) che la categoria Seniors (con 27 punti) sono state infatti una mamma e una figlia: Roberta Cannarsa e la giovanissima Viola.

Roberta, dottoressa che vive e lavora a Pescara con la famiglia, è figlia d’arte: porta avanti una tradizione musicale che appartiene alla sua famiglia. E a quanto pare il talento scorre forte nel DNA, perché anche Viola è un’artista emergente straordinaria: canta e suona la viola con notevole padronanza.

Non a caso è nipote d’arte: quando era piccolissima – parliamo del 2017 – recitò nella commedia musicale “I Promessi Sposi”, ideata e scritta dal nonno Nicolino Cannarsa.

A “Dreams All Generations”, hanno letteralmente sbaragliato il campo, conquistando pubblico e giuria e portando a casa una doppia vittoria netta nelle rispettive categorie. Un successo in trasferta per due talenti con un cordone ombelicale profondamente termolese.

Nel talent è possibile votare anche tramite Instagram: chi vuole sostenere Roberta e Viola può contribuire direttamente seguendo le indicazioni sui canali social ufficiali del programma.

Michele Trombetta