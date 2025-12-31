Rotello saluta il 2025 con il concerto delle Suore Bologna

ROTELLO. Rotello ha salutato il 2025 con un evento che ha promesso emozione, spettacolo e comunità: ieri sera, alle ore 21, l’Oratorio Don Luigi Marcangione della Parrocchia Santa Maria degli Angeli ha ospitato il concerto “2026: L’Anno che Verrà” delle Suore Bologna, protagoniste di una serata che ha fuso spiritualità, musica e ironia.

Celebri per la loro partecipazione al programma televisivo “Tu sì que vales”, le Suore Bologna hanno portato sul palco un repertorio che ha mescolato canti natalizi, brani popolari e momenti di coinvolgente comicità, in un’atmosfera festosa arricchita da scenografie evocative e decorazioni dorate.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Rotello, si è inserita nel calendario degli eventi natalizi come appuntamento centrale per la cittadinanza, offrendo un’occasione di ritrovo intergenerazionale e di riflessione condivisa sul tempo che passa e sull’anno che verrà.

Il concerto, a ingresso libero, ha accolto famiglie, giovani, anziani e gruppi parrocchiali, trasformando la fine dell’anno in un momento di gioia collettiva e speranza. Le Suore Bologna, con il loro stile unico che unisce vocazione e spettacolo, sono tornate in Molise per dimostrare che la fede può cantare, sorridere e unire, e che anche un piccolo borgo come Rotello può diventare palcoscenico di bellezza e condivisione.