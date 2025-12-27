Santo Stefano d’oro al cinema con Checco Zalone

TERMOLI. Eccezion fatta per lo spettacolo delle 14, le altre quattro proiezioni di ieri al Cinema Oddo hanno registrato il tutto esaurito e il trend di Checco Zalone segue nel solco degli incassi record di Quo Vado? e Tolo Tolo, ma alla fine potrebbero anche essere superiori.

Buen Camino continua la sua corsa da titolo‑fenomeno e nel giorno di Natale mette a segno un risultato che conferma la forza del passaparola: € 7.918.273 di incasso giornaliero e 973.703 spettatori, numeri che spingono il totale a € 13.766.122 per 1.681.079 presenze complessive. Una progressione netta, quasi un raddoppio del cumulato in poche giornate, che colloca il film Medusa tra i protagonisti assoluti del Natale 2025.

La risposta del pubblico è sostenuta anche dalla critica, che nelle prime recensioni parla di «commedia luminosa e sorprendentemente profonda», «un viaggio emotivo che non rinuncia al sorriso» e «uno dei titoli italiani più riusciti degli ultimi anni». Un coro di apprezzamenti che alimenta ulteriormente la tenuta in sala, con spettatori che tornano e altri che arrivano spinti dal racconto di chi lo ha già visto.

A Termoli, il Cinema Oddo registra sale piene e una programmazione rafforzata per intercettare la domanda del periodo festivo. Gli spettacoli proseguono con la consueta articolazione giornaliera (14-16-18-20-22), confermando l’attenzione del pubblico locale e la centralità della struttura nel panorama cittadino. La continuità delle proiezioni, unita al clima natalizio, contribuisce a mantenere alta la curva degli ingressi anche nei giorni successivi al 25 dicembre.

Se il trend dovesse mantenersi su questi livelli, Buen Camino è destinato a superare rapidamente nuove soglie simboliche, consolidandosi come caso cinematografico del Natale 2025 e come uno dei titoli italiani più performanti di sempre.

EB