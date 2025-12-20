“Spendo”: il nuovo singolo di Luis Fp Klan

TERMOLI. L’onda lunga del successo non si placa per Luis F.P. Klan. Dopo aver sigillato l’estate 2025 con l’introspezione malinconica di “Corazón” — un brano che ha dato voce alla chiusura degli amori estivi — il rapper termolese è pronto a ridefinire il panorama musicale invernale con un nuovo e attesissimo singolo: “Spendo”.

L’attesa per l’uscita del videoclip ufficiale, fissata per domenica 21 dicembre su YouTube, è ormai alle stelle. Se l’affermazione artistica di “Corazón” aveva consolidato la sua notorietà emotiva, “Spendo” sta letteralmente superando ogni previsione, emergendo come un vero e proprio fenomeno virale ancor prima della sua diffusione completa. Il brano, infatti, ha già travalicato i confini regionali.

Partito dal Molise, dove è diventato un inno generazionale, sta espandendo rapidamente la sua influenza in Puglia, come confermato dall’entusiasmo crescente della fanbase.

Il suo ritmo incalzante e contagioso ha conquistato i giovani dei centri urbani e delle realtà più piccole, trasformando “Spendo” in uno dei contenuti più condivisi sui social e nelle chat di gruppo.

L’autenticità e l’inclusività sono i pilastri della visione artistica di Luis. Per la realizzazione del videoclip di “Spendo”, l’artista ha voluto al suo fianco la sua comunità, invitando fan, amici e membri del Team a partecipare attivamente come comparse.

Un gesto che testimonia il rapporto diretto e caloroso che l’artista coltiva con il suo pubblico, trasformando la produzione in una celebrazione collettiva.

“I miei fan, la mia famiglia” è la dichiarazione che riassume la filosofia di Luis, sottolineando come il successo di F.P. Klan sia un risultato corale e condiviso.

Mentre l’attenzione è focalizzata sull’imminente lancio di domenica, Luis F.P. Klan non rallenta la sua marcia creativa.

L’artista ha già confermato di avere un nuovo progetto in cantiere, il cui annuncio è atteso a breve.

Una notizia che alimenta ulteriormente l’entusiasmo attorno alla F.P. Klan e alla scena musicale che, partendo da Termoli, continua a imporsi con determinazione sul panorama nazionale.

L’appuntamento è fissato: domenica 21 dicembre su YouTube per l’uscita di “Spendo” e del suo videoclip ufficiale.

Eliana Ronzullo