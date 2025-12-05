Termoli Musica 25: il Duo Artemis in concerto il 7 dicembre

TERMOLI. Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 18, l’Auditorium di via Elba a Termoli ospiterà il concerto del Duo Artemis, composto da Francesco Di Giacinto (oboe) e Barbara Leandro (pianoforte), nell’ambito della XXI edizione di Termoli Musica 25. L’evento, realizzato in collaborazione con il Master di Oboe del Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia del prof. Alessandro Baccini, proporrà un programma con musiche di B. Britten, P. Patterson, G.P. Telemann, J.S. Bach e R. Schumann.

Francesco Di Giacinto si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio di Venezia. Ha collaborato con diverse orchestre in Italia e Austria e si è esibito come solista con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, eseguendo il Concerto di Vivaldi RV461 e la Sinfonia Concertante per fiati di Mozart. Ha suonato con l’Orchestra del Conservatorio di Venezia e la Piccola Orchestra Veneta i concerti per due oboi di Vivaldi RV53 e RV534, il concerto di Dittersdorf RT33 e il Concertino Op.110 di Kalliwoda. Tra le sale prestigiose che lo hanno ospitato figurano il Teatro “La Fenice”, la Kleine Zaal della Concertgebow di Amsterdam e la sala principale dell’Accademia di S. Cecilia. Ha vinto numerosi concorsi internazionali, tra cui il Premio Unesco di Palmanova, il Città di Stresa e il Grand Prize Virtuoso di Amsterdam, ed è stato membro della giuria della XIV e XV edizione del Concorso Internazionale di Treviso. Nel 2023 ha conseguito il Diploma di Master biennale di II livello in oboe nella classe di Alessandro Baccini.

Barbara Leandro ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di undici anni con il M. Michele Bolla, proseguendo poi al Conservatorio di Venezia, dove ha conseguito la Laurea Triennale con il massimo dei voti nella classe del M° Muriel Chemin. Ha partecipato a numerosi concerti solistici e cameristici, tra cui la stagione invernale del “Benedetto Marcello” e l’Art Night, collaborando più volte con la Fondazione Ugo e Olga Levi e partecipando a un progetto di ricerca con la Biennale di Venezia. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio assoluto all’XI Amigdala International Music Competition, il primo premio al XII Concorso Pianistico Europeo “Sonja Pahor” e al VI Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Diapason d’oro”, oltre ai riconoscimenti ottenuti insieme a Francesco Di Giacinto. Ha frequentato masterclass con Massimo Somenzi e Massimiliano Mainolfi e ha conseguito il Diploma accademico di Biennio con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Venezia sotto la guida di Maria Perrotta.