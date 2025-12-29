Che tipo di sorriso avete? Esistono 19 tipi di sorriso, ma solo 6 sono felici!

Il sorriso è una delle espressioni interiori più apprezzate nella società contemporanea e chi sorride frequentemente è considerato più amichevole, competente, socievole e persino più attraente.

Uno studio dello psicologo Carney Landis ha individuato 19 tipi di sorrisi di cui solo 6 si realizzano quando si provano sentimenti di piacere, soddisfazione o felicità; il resto si verifica quando proviamo dolore, imbarazzo, disagio, orrore o quando siamo tristi.

Paula Niedenthal, psicologa dell’Università del Wisconsin-Madison, spiega che “Alcuni sorrisi si sono evoluti per segnalare che non siamo una minaccia e che siamo cooperativi. Altri si sono evoluti in modo che le persone sappiano, senza mostrare aggressività, che siamo superiori a loro “.

Sorridere non è quindi solo un’espressione di felicità, è anche una modalità importante con cui l’essere umano si relaziona ed influenza la percezione che gli altri hanno di lui.

Ecco come decifrare alcuni sorrisi:

Sorriso Duchenne

È il sorriso genuino e sincero di vera felicità. che si distingue da quello falso perché coinvolge non solo la bocca (angoli sollevati), ma anche gli occhi, causando il sollevamento delle guance e la comparsa delle tipiche rughe “zampe di gallina” intorno agli occhi. Prende il nome dal neurologo che lo studiò, Duchenne de Boulogne, ed è difficile da falsificare perché utilizza muscoli involontari, segnando una gioia autentica.

Sorriso di paura

Anche se non è molto comune, esiste. Nei bambini, un ampio sorriso può significare che sono felici o angosciati. Alcuni studi dimostrano che gli uomini tendono a sorridere di più in presenza di qualcuno che considerano superiore.

Sorriso miserabile

È un modo socialmente accettabile per mostrare tristezza o dolore. Consiste in un leggero sorriso asimmetrico con un’espressione di profonda tristezza.

Sorriso inumidito

È un tentativo di controllare un sorriso automatico felice ed esiste perché alcuni muscoli, come quelli che controllano la bocca, sono più facili da sopprimere di altri. Di solito è usato quando il sorriso non è socialmente accettabile, come in Russia o in Norvegia.

Sorriso imbarazzato

Molto simile al precedente, ma le guance sono arrossate, e la testa un pò bassa ed inclinata a sinistra.

Sorriso malizioso

Svela l’emozione provata scoprendo la sfortuna di un’altra persona.

Sorriso falso

Un sorriso è molto facile da falsificare e molto difficile da interpretare per scoprire se è vero o falso. Esistono, tuttavia, alcuni segni che indicano che è falso, come quando emerge improvvisamente o quando è troppo persistente o è fuori luogo.

Sorriso civettuolo

Il più famoso è quello della Monna Lisa, misterioso, intrigante, enigmatico e appunto civettuolo.

Un bel sorriso “Duchenne” è dunque una chiara manifestazione di buona salute generale e di uno stato di benessere del nostro corpo e della nostra mente.

