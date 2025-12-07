Denti bianchi = bocca sana? Ecco la risposta!

Sempre più persone si rivolgono a centri dentistici alla ricerca di denti perfetti, accettando trattamenti di “sbiancamento flash” e “pianificazioni digitalizzate del sorriso” per raggiungere in tempi brevi risultati nella maggior parte dei casi “accettabili esteticamente ”.

La terribile realtà dietro questi comportamenti e attività “professionali” è che spesso questi “sorrisi perfetti”, conquistati in tempi brevi e a costi ridicolmente bassi, hanno tempi di scadenza altrettanto brevi e possono dare origine a danni gravi e/o permanenti non solo per la salute dentale ma anche per la salute generale del paziente.

La promessa ricorrente in centinaia di annunci pubblicitari che troviamo ogni volta che guardiamo la tv, leggiamo il giornale, camminiamo in strada o semplicemente quando controlliamo i social media e questo costante bombardamento di persone sorridenti con denti “perfettamente allineati ed extra bianchi” accompagnati da messaggi che promettono la felicità grazie a questi sorrisi a prezzi “low cost”, ha creato nelle persone, soprattutto nei più giovani, il desiderio di avere un “sorriso omologato” ad ogni costo.

Non tutto è come sembra… e questo vale anche per i denti.

Un sorriso bianco non corrisponde sempre ad una bocca sana, infatti sebbene avere un sorriso “bello” è molto apprezzato, è altrettanto vero che avere una bocca sana è ancora più importante perché la salute orale influenza la salute in generale e viceversa.

Quali sono le malattie che si possono nascondere dietro un sorriso “bianco”?

Negli ultimi anni sembra che i disagi più comuni per cui i pazienti chiedono un consulto siano i denti gialli o storti, ma questi in realtà non sono i problemi più importanti da risolvere! Infatti spesso nascondono reali patologie che andrebbero trattate prima di affrontare i problemi meramente estetici.

In generale le persone associano i problemi dentali solo alla presenza di dolore o alla perdita dei denti, mentre è bene sapere che alcune patologie si sviluppano e progrediscono per anni senza generare, apparentemente, nessun sintomo immediato.

E infatti alcune malattie come gengive sanguinanti o sensibilità dentale, seppur dando sintomi importanti, vengono stranamente trascurate dai pazienti

Ecco un elenco dei problemi dentali più comuni che si possono nascondere dietro un “bel sorriso sbiancato”:

Parodontite

Bruxismo

Sensibilità dentale

Alitosi

Malattie gengivali, gengive rosse, gonfie e sanguinanti sono sempre indicative di patologie, per lo più causate da una inadeguata igiene orale del paziente, il che non vuol dire che il paziente non lava i denti, ma significa piuttosto che le sue pratiche di igiene orale sono inadeguate.

Dopo questi chiarimenti sulla salute orale, la domanda ricorrente dei pazienti riguarda una tecnica odontoiatrica diventata molto famosa negli ultimi anni: lo sbiancamento dentale è una pratica dannosa per i denti?

La risposta è NO a patto che si effettui in una bocca perfettamente sana e dunque è importante che tutte le eventuali patologie presenti, anche insorgenti, debbano essere trattate prima di passare alle fasi della odontoiatria cosmetica.

