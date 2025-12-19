Denti e Natale: come proteggere il sorriso durante le feste

Il Natale è sinonimo di convivialità, tavole imbandite e dolci irresistibili. Tra panettoni, torroni, cioccolatini e brindisi, però, i nostri denti affrontano una vera e propria prova di resistenza.

Godersi le feste senza rinunciare alla salute orale è possibile, a patto di adottare qualche semplice accorgimento.

Durante il periodo natalizio aumenta il consumo di zuccheri che sono i principali nemici dei denti perché i batteri presenti nella bocca si nutrono di questi zuccheri e producono acidi che attaccano lo smalto, favorendo la comparsa di carie. Dolci appiccicosi come caramelle, torroni morbidi e frutta candita sono poi particolarmente insidiosi perché tendono a restare a lungo sulle superfici dentali e anche bevande zuccherate e alcoliche, spesso consumate durante i pasti festivi, contribuiscono a creare un ambiente acido in bocca.

Un altro rischio tipico del Natale è legato ai cibi molto duri. Noci, croste di pane secco e torrone duro possono causare scheggiature o fratture dentali, soprattutto in presenza di otturazioni o denti già indeboliti. È importante evitare di usare i denti come “strumenti” per rompere gusci o aprire confezioni, un’abitudine ancora troppo diffusa.

Questo non significa rinunciare ai piaceri della tavola, ma imparare a gestirli con equilibrio.

Un primo consiglio utile è consumare dolci e dessert preferibilmente a fine pasto, in questo modo la saliva, prodotta in maggiore quantità durante il pasto, aiuta a neutralizzare gli acidi e a detergere parzialmente i denti. Inoltre bere acqua, meglio se naturale, favorisce ulteriormente la pulizia del cavo orale.

L’igiene orale durante le feste non dovrebbe mai essere trascurata. Lavare i denti almeno due volte al giorno, idealmente dopo i pasti principali, è fondamentale e se non si è a casa, può essere utile portare con sé uno spazzolino da viaggio o, in alternativa, sciacquare la bocca con acqua dopo aver mangiato dolci. Il filo interdentale resta un alleato prezioso per rimuovere i residui di cibo negli spazi tra i denti, dove lo spazzolino non arriva.

Anche la prevenzione gioca un ruolo chiave. Una visita di controllo dal dentista prima delle feste può aiutare a individuare eventuali problemi e a evitarne l’aggravarsi proprio durante le vacanze, quando gli studi dentistici potrebbero essere chiusi. Inoltre, iniziare il nuovo anno con un sorriso sano è senza dubbio il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi.

Il Natale è un momento di gioia e condivisione: con un po’ di attenzione, può esserlo anche per i nostri denti.

Prendersi cura del sorriso significa poter affrontare le feste con serenità, continuando a sorridere senza pensieri anche dopo l’ultima fetta di panettone.

Prenota la tua visita di controllo!

Studio Marra Odontoiatria Specialistica

0875 83524

WhatsApp 327 7799187

marraodontoiatria.it

Seguici sui social

https://www.instagram.com/studiomarraodontoiatria