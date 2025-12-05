Giovani under 35: contributo di 500€ al mese per le nuove attività in settori strategici

Una nuova opportunità è alle porte: per nuove attività imprenditoriali in determinati settori, lo Stato riconosce un contributo economico. Ma attenzione c’è tempo fino al 31 Dicembre 2025.
Oggi vi parlo dell’aiuto, che lo Stato riconosce, per l’avvio di un’attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all’art. 21, co. 3, del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).
In cosa consiste questo contributo economico?
Consiste nell’erogazione da parte dell’Inps di 500,00 euro al mese, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31/12/2028. Il contributo viene riconosciuto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e viene erogato annualmente in forma anticipata.
Chi può fare richiesta del contributo?
- Coloro che non hanno ancora compiuto 35 anni di età,
- ed hanno avviato o intendono avviare dal 01 luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività economica in uno dei settori considerati strategici
- e che risultino disoccupati (o lavoratori con redditi molto bassi).
Per capire quindi se ci sono i requisiti necessari per ottenere il contributo, è consigliabile una verifica preliminare.
Come ed entro quando si fa la domanda?
La domanda va presentata all’Inps entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, facendo riferimento alla data di inizio attività comunicata al Registro delle Imprese.
Ma attenzione: l’attività deve essere avviata entro il 31 Dicembre 2025.
Hai bisogno di supporto per avviare la tua attività?
Se vuoi capire se il tuo progetto rientra tra i settori strategici, se possiedi i requisiti per ottenere il contributo o se hai bisogno di supporto per avviare l’attività e presentare la domanda, puoi prenotare un appuntamento oppure contattarmi utilizzando i contatti riportati di seguito.
Dott.ssa Federica Mangione
Studio Mangione – Via Fortore, 3 – Termoli (CB)
tel. 0875-727073
email: federicamangione.studio@gmail.com
web: www.studio-mangione.it
ig: @studiomangione_commercialista/