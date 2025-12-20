L’importanza del progetto

Affrontare una ristrutturazione senza un progetto ben definito, è come partire per un viaggio senza una mappa. Una progettazione accurata, studiata su misura per il cliente, è fondamentale non solo per raggiungere il risultato desiderato, ma anche per evitare imprevisti, costi extra e ritardi in cantiere.

Ogni abitazione, negozio, ufficio, così come ogni cliente, ha esigenze uniche. Per questo motivo, la progettazione personalizzata non deve mai essere sottovalutata. Un professionista qualificato ascolta le necessità del cliente, analizza lo stato attuale dell’immobile, valuta gli spazi, la luce, le abitudini familiari e le preferenze estetiche per poi trasformare queste informazioni in un progetto concreto, funzionale ed esteticamente coerente.

La composizione degli spazi interni è un’attività complessa, che va ben oltre la divisione tra stanze. Richiede un’attenta analisi dei flussi, della luce naturale, delle funzioni da svolgere in ogni ambiente e della relazione tra le varie zone interne ed esterne. Non sono solo regole formali, ma un insieme di principi funzionali, ergonomici, estetici e normativi, che guidano la realizzazione di spazi confortevoli, sicuri e coerenti con l’uso previsto.

Uno degli strumenti a supporto della progettazione moderna, che consente un miglior controllo del progetto, è la visualizzazione 3D con immagini fotorealistiche. Grazie a software avanzati, oggi è possibile mostrare al cliente una prefigurazione degli spazi, dell’arredo, dei materiali e delle luci, aiutandolo a prendere decisioni più consapevoli.

La scelta dei materiali è una fase cruciale e strettamente legata al progetto. L’architetto accompagna il cliente anche in questo percorso, suggerendo soluzioni che tengano conto di:

Estetica: coerenza stilistica con il progetto d’insieme.

coerenza stilistica con il progetto d’insieme. Funzionalità: comfort abitativo/lavorativo, facilità di e pulizia, isolamento acustico e termico.

comfort abitativo/lavorativo, facilità di e pulizia, isolamento acustico e termico. Durabilità e manutenzione: materiali di qualità che mantengano le loro caratteristiche nel tempo.

Proporre e far toccare con mano al committente le campionature dei materiali e dei prodotti, fa la differenza nella definizione di un progetto di valore.

La consapevolezza di un budget è un altro elemento chiave per avere una visione chiara fin dal principio ed affrontare i lavori con una maggiore serenità, avendo sempre sotto controllo i limiti prefissati.

Strumento fondamentale di controllo di tali costi, prima dell’avvio del cantiere, è il computo metrico estimativo, ovvero il documento che dettaglia voce per voce tutte le lavorazioni previste, i materiali impiegati, le quantità e i relativi costi.

Il computo metrico permette di:

Avere una stima precisa del budget necessario.

Comparare preventivi di diverse imprese in modo oggettivo.

Evitare sorprese economiche durante i lavori.

Controllare l’avanzamento del cantiere con maggiore consapevolezza.

Conclusioni: investire nella progettazione

Dedicare tempo alla fase progettuale – con uno studio su misura, visualizzazioni realistiche, scelta accurata dei materiali e un computo metrico dettagliato – significa ottenere un risultato di qualità ed ottimizzare tempi e costi.

