«L’incidente probatorio farà finalmente chiarezza sull’accaduto e sulla morte di Andrea Costantini»

TERMOLI. Reduce, per così dire, dall’udienza dinanzi al Gip del tribunale di Larino, Rosaria Vecchi, abbiamo incontrato – a margine di questa importante giornata sul caso di Andrea Costantini – l’avvocato Paola Cecchi, che cura gli interessi legali della compagna del macellaio 38enne trovato senza vita ormai più di 3 mesi fa, nella serata del 15 settembre scorso, nella cella frigorifera del supermercato Eurospin di via Corsica.
Incidente probatorio, quello disposto per il 14 gennaio, su cui punta anche la signora Angela Dileva, per avere chiarezza su quanto avvenuto ad Andrea.