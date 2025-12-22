Natale amaro per l’Occhionero Termoli Pallavolo

TERMOLI. La reazione che si chiedeva all’Occhionero Termoli Pallavolo dopo la brutta sconfitta casalinga di sette giorni fa, purtroppo, non c’è stata. A Leverano arriva un’altra battuta d’arresto secca, un 3-0 che lascia poco spazio alle interpretazioni, anche se qualche timido tentativo di resistere, a tratti, si è visto.

Quello contro la Bcc Leverano non era uno scontro diretto, ma direttissimo, e la posta in palio era pesante. Oggi, invece, la classifica — che fino a domenica scorsa lasciava ancora qualche spiraglio — comincia a farsi severa: il distacco dalla quart’ultima è salito a cinque punti e, se non si riesce a fare risultato contro le pari grado, diventa difficile pensare di raccogliere punti contro le big del campionato.

In casa Termoli Pallavolo si profila dunque un Natale amaro, anche perché si sapeva che il cammino sarebbe stato complicato. Tuttavia, è altrettanto vero che soprattutto nelle ultime due gare la squadra ci ha messo del suo nel creare una situazione che, fino a poco tempo fa, sembrava ancora recuperabile e che oggi, alla luce degli ultimi risultati, appare decisamente più difficile da raddrizzare.

Michele Trombetta