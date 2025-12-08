Termoli Pallavolo non sfigura contro la prima della classe in Salento

TERMOLI. La Termoli Pallavolo fa un’ottima figura contro la prima della classe, la Pag Volley SSD di Taviano (LE). I termolesi escono sconfitti, ma la vittoria per i leccesi non è stata affatto una passeggiata.

Anzi, i padroni di casa, dopo aver perso il secondo set, hanno iniziato a lanciarsi sguardi preoccupati in campo: un campanello d’allarme che li ha probabilmente fatti reagire, perché nel terzo parziale hanno vinto con grande impeto. Tuttavia, anche nel quarto set hanno rischiato di rimettere tutto in discussione e di andare al tie-break. Solo un colpo di coda e d’orgoglio da primi in classifica, sul filo di lana, ha permesso loro di chiudere 25-23 e portare il risultato finale sul 3-1.

Al di là dei numeri, però, la sensazione è chiarissima: i ragazzi di coach Peppe Del Fra hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque e di riuscire a mettere in difficoltà anche le big del campionato. Questo vale più del risultato, che sulla carta poteva anche essere prevedibile.

Conta la prestazione, e su questa sia Del Fra che tutto l’entourage termolese possono essere soddisfatti e orgogliosi di un gruppo di ragazzi catapultato in un campionato importante, che per impatto tecnico ed emotivo poteva essere devastante, ma che invece sta dimostrando, settimana dopo settimana, una crescita tecnica e mentale evidente.

Complimenti a tutti: al coach, ai ragazzi, alla dirigenza e agli sponsor che hanno creduto in questo progetto.

PAG VOLLEY SSD (LE) – OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO 3-1

(25/18, 23/25, 25/9, 25/23)

Michele Trombetta