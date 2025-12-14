Termoli Pallavolo: prestazione opaca al PalaSabetta contro il Marcianise

TERMOLI. Se avesse vinto questa partita, la Termoli Pallavolo avrebbe potuto compiere un vero e proprio salto triplo verso la salvezza. Invece, quella di questa sera è stata senza dubbio la più brutta prestazione delle ultime nove gare.

I ragazzi di coach Del Fra sono apparsi incapaci di opporre una qualunque resistenza all’Asd Aquila Volley Marcianese, formazione che non è certo un top club del campionato e che, prima del match, aveva appena un punto in più in classifica rispetto ai termolesi. Eppure, con una prova attenta e ordinata, la squadra campana è riuscita a contenere le pochissime reazioni messe in campo dall’Occhionero nei tre set disputati. I parziali parlano chiaro.

Questa sera, al PalaSabetta, la Termoli Pallavolo c’era con il corpo, ma di certo non con la testa.

Un concetto che, con ogni probabilità, lo stesso coach Del Fra ha ribadito ad alta voce a fine gara: per vincere, oltre alla tecnica, servono testa e cuore. E questa sera, di testa e cuore, se n’è visto ben poco. La salvezza, senza tutti gli ingredienti necessari, non si raggiunge. Dopo questa sbandata davvero rovinosa, in settimana coach Del Fra dovrà probabilmente usare più il bastone che la carota per riportare la squadra sulla giusta carreggiata.

Occhionero Termoli Pallavolo 0 – ASD Aquila Volley Marcianese 3

(parziali 18/25, 19/25, 11/25)

Michele Trombetta