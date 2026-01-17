Domenica sportiva a Termoli: calcio, basket e volley in campo

TERMOLI. Domenica intensa per le formazioni termolesi, impegnate sui campi cittadini e interregionali tra calcio, basket e volley.

Ad aprire il programma sarà il Termoli Calcio, al via nella sua avventura in Serie D con l’obiettivo di uscire il prima possibile dalla zona rossa della classifica. La squadra di D’Adderio, reduce dalla bruciante e immeritata sconfitta di Ancona della domenica scorsa, affronterà in casa uno scontro diretto fondamentale per la salvezza: al Cannarsa arriva infatti la Recanatese.

Sarà un derby tutto tinto di giallorosso, con il ricordo ancora freschissimo della salvezza conquistata all’ultima giornata dello scorso campionato proprio sul campo dei marchigiani. Nelle fila della Recanatese, inoltre, figurano volti che evocano un passato calcistico florente per Termoli: José Cianni, oggi dirigente, e Massimo D’Angelo, ancora in attività e capitano della squadra.

Ma domenica non sarà tempo di sentimentalismi: servono i tre punti, perché un risultato diverso rischierebbe di complicare seriamente il cammino salvezza.

Domenica 18 gennaio – Stadio Cannarsa, ore 14.30

Un’altra termolese impegnata in casa è l’Air Basket Termoli, che inaugura il girone di ritorno affrontando al PalaSabetta i Lions Bisceglie, formazione di metà classifica con 17 punti contro i 9 dei molisani.

Anche in questo caso si tratta di una gara da non fallire: una sconfitta renderebbe ancora più difficile l’uscita da una situazione di classifica delicata. La fiducia non manca, ora la parola passa al parquet e, si spera, a un PalaSabetta gremito.

Domenica 18 gennaio – Palla a due ore 18.00

Per quanto riguarda la Serie B di volley maschile, la Termoli Pallavolo Occhionero Mobili sarà impegnata in trasferta sul difficile campo di Mesagne. Se i ragazzi riusciranno a esprimere lo stesso spirito visto sette giorni fa, non sono escluse sorprese positive per la banda di coach Del Fra.

Nel campionato di Serie D di volley femminile, doppio impegno per le squadre termolesi.

La Delfina Volley School giocherà sabato 17 gennaio in campo neutro a Ortona contro il Gada Pescara , con fischio d’inizio alle 17.00 .

giocherà in campo neutro a contro il , con fischio d’inizio alle . La Termoli Pallavolo Yogo Gelateria, invece, scenderà in campo al PalaSabetta di Termoli, sempre sabato 17 gennaio, con inizio alle 19.30.

