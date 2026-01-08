Fib Molise sul podio con “Corriamo Raffando”

MOLISE. Buoni segnali per il movimento giovanile della FIB Molise dalla manifestazione nazionale promozionale “Corriamo Raffando”, dedicata alle prove di corsa nella specialità Raffa, svoltasi al Centro Tecnico Federale di Roma sotto l’organizzazione della Fib Lazio guidata dal presidente Vincenzo Santucci.

Il Molise ha partecipato con la rappresentativa più giovane della manifestazione, affrontando le selezioni insieme a Marche, Campania, Sardegna e Lazio (presenti con due squadre). I giovani molisani si sono distinti per impegno e spirito di squadra, ottenendo risultati di rilievo: spicca il secondo posto nel Tiro di Precisione, alle spalle delle Marche, a conferma del buon livello tecnico e del lavoro svolto sul territorio.

Nella classifica generale la regione ha chiuso quinta con 138 punti, mentre nella speciale classifica della Navetta ha totalizzato 100 punti, in un contesto tecnico di alto livello dominato dalle Marche davanti a Campania e Sardegna.

La squadra molisana, guidata dal tecnico Guerino Di Paolo e dalla dirigente Alessandra Palladino, ha schierato Simone Antoniani, Tommaso Barrea, Federico Rateni, Federico Rosa e Thomas Nuzzo. Il presidente della FIB Molise e coordinatore dell’Area Centro, Giuseppe Formato, presente all’evento insieme ai vertici federali, ha commentato:

«Abbiamo scelto una squadra giovanissima, puntando più sulla crescita dei ragazzi che sul risultato immediato. Il secondo posto nel Tiro di Precisione è un riconoscimento al loro impegno e al lavoro dei tecnici, ma soprattutto conferma che il nostro progetto sul settore giovanile sta producendo risultati concreti».

Formato ha sottolineato anche il valore strategico della manifestazione: «Eventi come “Corriamo Raffando” offrono ai giovani un contesto competitivo sano, moderno e stimolante, capace di combinare tecnica e spettacolo. Investire nelle prove veloci significa rendere la Raffa più attrattiva e vicina ai tempi attuali. In Molise continueremo a puntare sui giovani, perché da loro passa il futuro del nostro sport».

Durante la giornata, l’organizzazione ha coinvolto anche dirigenti e tecnici nelle prove veloci, con il presidente Formato in coppia con il tre volte campione del mondo Marco Ziraldo, affiancati dai due accompagnatori della selezione molisana, Rino Di Paolo e Alessandra Palladino.

Alla manifestazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della FIB Lazio Vincenzo Santucci, il consigliere federale Marco Ziraldo, i consiglieri federali Flavio Stani e Francesca Di Folco, oltre ai presidenti regionali Gianluca Simoncini (Marche) e Gianluca Lilliu (Sardegna). L’evento ha ricevuto apprezzamenti unanimi e ha aperto discussioni su una possibile seconda edizione estesa a tutte le regioni.

Per il Molise, “Corriamo Raffando” rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita del settore giovanile, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti locali attraverso il nuovo progetto Molise Academy Bocce Evolution Raffaele Formato, che punta a sviluppare competenze e opportunità indipendentemente dalle appartenenze societarie.

AZ