Giovani vogatori termolesi in gara al Palio San Sebastiano a Ortona

TERMOLI. Domenica 18 gennaio 2026, le acque del porto di Ortona ospiteranno un appuntamento sportivo di grande richiamo: il 3° Palio di San Sebastiano. La competizione, una gara sprint di canottaggio a sedile fisso, è promossa dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso e organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Ortona, in collaborazione con l’A.S.D. Horton Remex e sotto il patrocinio del Comune di Ortona.

I giovani talenti di Termoli in gara

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche l’A.S.D. Vogatori Termoli, che schiererà due equipaggi composti da giovani atleti. I ragazzi si cimenteranno nella voga con il gozzo nazionale, un’imbarcazione che prevede quattro rematori più il timoniere.

Nonostante per molti si tratti di una disciplina nuova, i giovani vogatori hanno già dimostrato impegno e determinazione. Durante le prove della scorsa domenica, affrontando vento e pioggia, hanno completato una simulazione di gara con ottimi risultati, dimostrando di aver rapidamente trovato il giusto feeling con l’imbarcazione.

Sport, inclusione e amore per il mare

L’obiettivo dell’associazione termolese va oltre la semplice competizione: la missione principale è promuovere inclusione sociale e valorizzare il territorio, offrendo ai ragazzi la possibilità di scoprire il fascino del mare attraverso la voga.

Come spiegano dall’A.S.D. Vogatori Termoli, ogni allenamento è un’occasione per crescere come squadra e come persone, unendo sport e passione per il mare.

I protagonisti termolesi

Gli atleti che difenderanno i colori di Termoli domenica sono:

Mugnano Rocco

Micco Emanuele

Salomè Cristian

Guidotti Giacomo

Schingo Lorenzo

Romagnoli Giovanni

Spedicato Alessandro

Cocco Cristian

Il programma della giornata

L’evento si svolgerà presso la sede della Lega Navale Italiana con il seguente calendario:

Ore 8:30 – Accreditamento atleti

– Accreditamento atleti Ore 9:00 – Consiglio di regata

– Consiglio di regata Ore 9:30 – Gara sprint a cronometro

– Gara sprint a cronometro Ore 11:30 – Gara promozionale

– Gara promozionale Ore 12:30 – Cerimonia di premiazione

AZ