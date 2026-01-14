mercoledì 14 Gennaio 2026
Giovani vogatori termolesi in gara al Palio San Sebastiano a Ortona

  • Redazione
  • Altri sport, Foto

TERMOLI. Domenica 18 gennaio 2026, le acque del porto di Ortona ospiteranno un appuntamento sportivo di grande richiamo: il 3° Palio di San Sebastiano. La competizione, una gara sprint di canottaggio a sedile fisso, è promossa dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso e organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Ortona, in collaborazione con l’A.S.D. Horton Remex e sotto il patrocinio del Comune di Ortona.

I giovani talenti di Termoli in gara

Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche l’A.S.D. Vogatori Termoli, che schiererà due equipaggi composti da giovani atleti. I ragazzi si cimenteranno nella voga con il gozzo nazionale, un’imbarcazione che prevede quattro rematori più il timoniere.

Nonostante per molti si tratti di una disciplina nuova, i giovani vogatori hanno già dimostrato impegno e determinazione. Durante le prove della scorsa domenica, affrontando vento e pioggia, hanno completato una simulazione di gara con ottimi risultati, dimostrando di aver rapidamente trovato il giusto feeling con l’imbarcazione.

Sport, inclusione e amore per il mare

L’obiettivo dell’associazione termolese va oltre la semplice competizione: la missione principale è promuovere inclusione sociale e valorizzare il territorio, offrendo ai ragazzi la possibilità di scoprire il fascino del mare attraverso la voga.

Come spiegano dall’A.S.D. Vogatori Termoli, ogni allenamento è un’occasione per crescere come squadra e come persone, unendo sport e passione per il mare.

I protagonisti termolesi

Gli atleti che difenderanno i colori di Termoli domenica sono:

  • Mugnano Rocco
  • Micco Emanuele
  • Salomè Cristian
  • Guidotti Giacomo
  • Schingo Lorenzo
  • Romagnoli Giovanni
  • Spedicato Alessandro
  • Cocco Cristian

Il programma della giornata

L’evento si svolgerà presso la sede della Lega Navale Italiana con il seguente calendario:

  • Ore 8:30 – Accreditamento atleti
  • Ore 9:00 – Consiglio di regata
  • Ore 9:30 – Gara sprint a cronometro
  • Ore 11:30 – Gara promozionale
  • Ore 12:30 – Cerimonia di premiazione

AZ