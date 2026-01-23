Il Molise dell’atletica riparte da un nome che comincia a pesare: il classe 2009 Martino Peroni

TERMOLI. Il Molise dell’atletica riparte da un nome che comincia a pesare: Martino Peroni, classe 2009, termolese, tesserato Atletica Isernia, capace di trasformare la prima uscita stagionale in un segnale forte e nitido. Al Palacasali di Ancona, nel Meeting Assoluti Indoor, Peroni ha demolito il suo precedente limite sui 60 ostacoli, fermando il cronometro su un 8”64 che vale il Personal Best e, soprattutto, il tempo minimo per staccare il biglietto ai Campionati Italiani Allievi del 14 e 15 febbraio. Una prova pulita, aggressiva, costruita con la mano tecnica di Umberto Di Ciò, che conferma la crescita di un settore giovanile capace di produrre risultati concreti nonostante le dimensioni ridotte del territorio.

Ad Ancona, nel tempio nazionale dell’indoor, la giornata aveva già un sapore speciale: tra gli atleti in allenamento anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi, presenza che amplifica il valore simbolico della prestazione del giovane molisano. In mezzo a centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, Peroni ha mostrato che il Molise non solo c’è, ma compete, tiene il passo, costruisce futuro. Una regione piccola, certo, ma capace di presentarsi sulle piste con dignità tecnica e ambizione, portando a casa risultati che parlano di lavoro quotidiano, programmazione e talento.

Per l’Atletica Isernia è un segnale importante: il 2026 si apre con un atleta in crescita verticale e con un pass tricolore già in tasca. Per il Molise, un’altra conferma che la strada è quella giusta: investire sui giovani, raccontarli, sostenerli, farli diventare simboli di un territorio che non accetta di restare ai margini.

EB