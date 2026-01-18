Leo Grassi e Vanessa Senese trascinano l’Athletic Club Termoli: trionfo al 58° Trofeo “Luigi Di Nunzio”

TERMOLI. Domenica 18 gennaio 2026 la “Piana dei Mulini” di Colle d’Anchise ha ospitato la 58ª edizione del Trofeo “Luigi Di Nunzio”, la manifestazione di cross più antica e prestigiosa del Molise. L’evento, organizzato con cura dal Gruppo Sportivo Virtus Campobasso in memoria del giovane atleta scomparso prematuramente in un incidente stradale, ha inaugurato ufficialmente la stagione invernale del cross regionale, preludio ai Campionati Italiani in programma a metà febbraio in provincia di Trapani.

Il percorso, tracciato tra ponti, ruscelli e i caratteristici scorci naturalistici della Piana, ha offerto uno scenario ideale per una giornata di sport ad alto livello. Tra le società protagoniste, l’Athletic Club Termoli ha brillato con una prestazione collettiva di grande spessore.

A guidare il gruppo sono stati Leo Grassi e Vanessa Senese, che hanno conquistato i titoli individuali di campione regionale nelle rispettive categorie. A questi successi si è aggiunto il titolo regionale a squadre nella categoria Juniores, frutto di un lavoro di squadra solido e continuo. I numerosi piazzamenti sul podio degli altri atleti termolesi hanno permesso alla società adriatica di aggiudicarsi anche l’assegnazione finale del trofeo, confermandola come punto di riferimento dell’atletica molisana.

Nonostante la pista dello stadio Cannarsa sia ancora in fase di ristrutturazione, gli atleti continuano a sostenere programmi di allenamento intensi tra cross e indoor, in attesa di tornare quanto prima sulla loro pista. Grande soddisfazione per il presidente, prof. Mario Monaco, per lo staff tecnico, i dirigenti e i sostenitori: i risultati, sia giovanili che master, premiano un progetto di crescita avviato oltre dieci anni fa e oggi più solido che mai.

EB