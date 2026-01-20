Nicolas Ficocelli: quattro ori e una carriera da campione

TERMOLI. Nicolas Ficocelli, giovane ballerino molisano dell’ASD Peter Pan, ha scritto un’altra pagina straordinaria della sua carriera, confermandosi tra i massimi esponenti della danza sportiva italiana. Ai Campionati Italiani Assoluti Fidesm 2026 svoltisi al Playhall di Riccione, Nicolas ha conquistato quattro medaglie d’oro nelle discipline più prestigiose: Hip Hop Battle, Street Dance Show, Hip Hop Choreographic e Electric Boogie/Popping nella categoria Youth (16-18).

Un risultato che non è solo numerico, ma anche simbolico: dimostra poliedricità, tecnica sopraffina e continuità di rendimento in tutte le discipline urban più competitive. Non sorprende quindi che il Consiglio Federale della FIDESM lo abbia incluso nel Club Azzurro 2025/2026, riservato agli atleti di eccellenza, e lo abbia invitato alla Cerimonia di Premiazione al Salone d’Onore del CONI, riconoscimento massimo per la danza sportiva italiana.

Il Playhall di Riccione, cuore pulsante della danza italiana, ha ospitato un evento di altissimo livello, con migliaia di atleti provenienti da tutta Italia. In un weekend di sfide spettacolari, Nicolas si è distinto non solo per la tecnica impeccabile, ma anche per l’energia, la creatività e la presenza scenica che lo hanno reso protagonista assoluto.

Dalle sfide di Hip Hop Battle, dove ogni movimento richiede precisione, ritmo e strategia, agli spettacoli di Street Dance Show, fino alle coreografie di Hip Hop Choreographic e alla tecnica di Electric Boogie/Popping, Nicolas ha saputo imporsi in tutte le categorie, confermando la sua capacità di eccellere sia nelle performance individuali sia nelle discipline più teatrali e spettacolari.

Il trionfo di Nicolas non si limita alle medaglie: l’ingresso nel Club Azzurro è un riconoscimento esclusivo riservato agli atleti che raggiungono risultati di eccellenza nazionale. La FIDESM, infatti, lo ha premiato ufficialmente con il Premio di Risultato 2026, che sarà consegnato durante la prestigiosa Cerimonia al Salone d’Onore del CONI a Roma.

Questo riconoscimento testimonia non solo la bravura di Nicolas, ma anche la continuità dei risultati: vincere in più discipline nello stesso campionato è un’impresa rara e che richiede dedizione, disciplina e talento naturale, qualità che il giovane molisano continua a dimostrare stagione dopo stagione.

Già protagonista di numerosi successi nazionali e internazionali, Nicolas ha consolidato la sua reputazione di ballerino versatile e competitivo. I risultati ottenuti al Campionato Assoluto 2026 rappresentano un trampolino di lancio verso nuove sfide internazionali, e confermano la sua posizione tra i migliori interpreti di urban dances in Italia.

Con il supporto della sua scuola, l’ASD Peter Pan, e della FIDESM, Nicolas continua a rappresentare il Molise nel panorama nazionale e internazionale, dimostrando che talento, passione e impegno possono portare giovani atleti a traguardi straordinari. E dalla Fidesm ha ricevuto anche il borsone, la tuta e la polo con la scritta Italia.

I Campionati Italiani Assoluti 2026 hanno mostrato come la danza sportiva italiana sia ormai leader mondiale: sfide di hip hop, street dance e breaking hanno riempito il Playhall di Riccione di energia, creatività e spettacolo. In questo contesto, Nicolas Ficocelli si è imposto come vero protagonista, riuscendo a combinare tecnica, ritmo e teatralità, e lasciando un segno indelebile nella storia recente della disciplina.

Con questi successi, Nicolas non solo accumula medaglie, ma ispira le nuove generazioni e dimostra che la disciplina, la passione e la costanza possono portare un giovane talento molisano ai vertici della danza sportiva nazionale e internazionale.

AZ