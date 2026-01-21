Squilli di Trombetta: la settimana sportiva di Termoli tra successi e conferme

TERMOLI. Una panoramica delle principali performance sportive dei team e degli atleti termolesi nella settimana appena trascorsa, tra successi straordinari, prestazioni di rilievo e qualche amarezza nei campi di gioco.

DANZA SPORTIVA – NICOLAS FICOCELLI. Voto 10 con Lode

Nicolas Ficocelli, giovane ballerino molisano dell’ASD Peter Pan, ha scritto un’altra pagina straordinaria della sua carriera, confermandosi tra i massimi esponenti della danza sportiva italiana. Ai Campionati Italiani Assoluti Fidesm 2026, svoltisi al Playhall di Riccione, Nicolas ha conquistato quattro medaglie d’oro nelle discipline più prestigiose: Hip Hop Battle, Street Dance Show, Hip Hop Choreographic e Electric Boogie/Popping, nella categoria Youth (16-18 anni).

PODISTICA – ATHLETIC CLUB TERMOLI. Voto 10

La “Piana dei Mulini” di Colle d’Anchise ha ospitato la 58ª edizione del Trofeo “Luigi Di Nunzio”, la manifestazione di cross più antica e prestigiosa del Molise. L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Virtus Campobasso in memoria del giovane atleta scomparso, ha inaugurato la stagione invernale del cross regionale.

L’Athletic Club Termoli ha brillato grazie ai titoli individuali di Leo Grassi e Vanessa Senese e al titolo a squadre nella categoria Juniores. I numerosi piazzamenti sul podio hanno permesso alla società di aggiudicarsi anche il trofeo finale, confermandosi punto di riferimento dell’atletica molisana.

Nonostante i lavori di ristrutturazione dello stadio Cannarsa, gli atleti continuano a seguire programmi di allenamento intensi tra cross e indoor, con soddisfazione del presidente prof. Mario Monaco e dello staff tecnico.

GARA DI VOGA – ASD VOGATORI TERMOLI. Voto 10

I giovani vogatori di Termoli hanno incantato ad Ortona, nel Palio di San Sebastiano del 18 gennaio. Gli atleti della ASD Vogatori Termoli, apripista della manifestazione, hanno affrontato un percorso a triangolo di 500 metri con determinazione e tecnica.

Il primo equipaggio (Lorenzo Schingo, Emanuele Micco, Giacomo Guidotti, Alessandro Spedicato) ha chiuso in 6’01”4, mentre il secondo (Christian Cocco, Rocco Mugnano, Christian Salome, Giovanni Romagnoli) ha fermato il cronometro a 4’30”8, suscitando applausi tra genitori e avversari.

CALCIO AMATORIALE – A.C. TERMOLI. Voto 9,5

L’AC Termoli torna alla vittoria con un netto 3-0 contro il Vasto Sud nella 14ª giornata del campionato amatoriale di calcio a 11 – Girone C di Lanciano. Dopo due turni senza punti, i giallorossi ritrovano fiducia e morale, costruendo una prestazione convincente e di grande qualità.

BASKET DR2 INTERREGIONALE MASCHILE – BALLERS LAB TERMOLI. Voto 9

Continua la marcia della Ballers Lab Termoli, che espugna il palazzetto di Paganica 64-56. Sotto la guida dei fratelli Pino e Massimo Di Lembo, la squadra conferma il dominio nella categoria e la capacità di valorizzare sia i giovani che i giocatori più esperti.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE – TERMOLI PALLAVOLO YOGO GELATERIA. Voto 8,5

Con un netto 3-0, le ragazze hanno superato le avversarie abruzzesi, agganciandole al terzo posto in classifica. Limitazioni di organico hanno impedito di ottenere risultati ancora migliori, ma la squadra dimostra carattere e potenziale.

BASKET DR1 INTERREGIONALE – MOLISE BASKET YOUNG TERMOLI. Voto 8

I ragazzi di Sabetta Jr. vincono in casa contro ASD Antoniana 1966 Pallacanestro Pescara per 75-65, guadagnando una boccata d’ossigeno in classifica e preparando un rilancio concreto.

VOLLEY SERIE B INTERREGIONALE MASCHILE – TERMOLI PALLAVOLO OCCHIONERO MOBILI. Voto 6

A Mesagne, la squadra perde, ma mostra carattere e rimane sempre in partita, vincendo anche un set ai vantaggi. Segnali positivi in chiave salvezza.

VOLLEY SERIE D INTERREGIONALE – DELFINA VOLLEY SCHOOL. Voto 6

Le ragazze affrontano le esperte avversarie pescaresi del Gada 3 con coraggio. Nonostante l’inesperienza e la giovane età, resistono finché possibile: tempo per rifarsi e concentrarsi sulle prossime sfide.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI. Voto 5,5

I Lions Bisceglie, senza penalizzazioni, sarebbero primi in classifica. Termoli mostra valore, ma deve vincere almeno negli scontri diretti per continuare a lottare per la salvezza.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920. Voto 4

La stagione è complicata: tre vittorie, dieci pareggi, sette sconfitte. La vittoria casalinga manca dal 23 novembre 2025, e domenica prossima ci sarà un difficile scontro contro l’Atletico Ascoli. La classifica è preoccupante e richiede massimo impegno.

Michele Trombetta