Squilli di Trombetta: le pagelle dopo le feste

TERMOLI. Tornano, dopo le feste natalizie, le nostre pagelle sulle prestazioni delle squadre e dei singoli atleti termolesi nelle gare sportive del fine settimana. In alcune prestazioni si è sofferto la “sindrome del panettone”, in altre un po’ meno.

Ma veniamo al podio che, come primo del nuovo anno, vede una sorpresa che arriva dal basket del campionato DR2, diciamo la Serie D interregionale.

BASKET DR2 INTERREGIONALE – BALLERS LAB TERMOLI

Voto 10 e lode

Loro sono una bella e reale scoperta: si sono messi insieme un bel gruppo di persone e, guidati dai due grandi fratelli del basket termolese, Pino e Massimo Di Lembo, che tanto ci hanno fatto divertire con quella che per molti anni è stata la prima squadra cittadina di basket a livello di Serie C, hanno deciso di rimettersi in gioco.

Così, con non pochi sacrifici, hanno riabbracciato la loro disciplina sportiva e in questo campionato, cenerentola molisana in mezzo a tutte abruzzesi, le stanno mettendo tutte in fila, vincendole tutte fin qui e sono primi in classifica, seppur in coabitazione.

Questo vuol dire amare con passione viscerale una disciplina che per loro due è stata la compagna di vita fin da quando erano bimbi. Complimenti a voi Pino e Massimo e naturalmente ai vostri ragazzi.

TIRO CON L’ARCO – ARCIERI DEL MARE TERMOLI

Voto 10

Questi Robin Hood termolesi da ben 28 anni animano a Termoli, ma anche in Molise e fuori regione, questa passione. Li ricordiamo quando, all’inizio, timidamente si allenavano al palazzetto di Piazza del Papa, sull’angusto spazietto sopra la tribuna, nascosti da tutti come se fosse quasi una colpa praticare questa splendida disciplina che non solo mette in mostra bravura, precisione e mira nel tirare i dardi, ma aiuta in modo esaltante anche la concentrazione e la salute della mente.

A loro va anche il plauso per riuscire a coinvolgere i ragazzi, oggi sempre più attratti e distratti dalle diavolerie tecnologiche. E allora a questi nostri Arcieri del Mare non possiamo che dire: chapeau e grazie per questa vostra splendida passione.

VOLLEY SERIE D INTERREGIONALE FEMMINILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL

Voto 9

La Delfina Volley School Termoli firma un’altra prova di forza tra le mura amiche, confermando con autorità il risultato dell’andata e imponendosi 3-0 sull’Izzi-Grafica Isernia Effesport. Una prestazione solida e intensa, capace di accendere l’aria gelida del palazzetto e di ribadire la crescita costante del gruppo guidato da mister Mottola.

Dopo un avvio equilibrato, le termolesi sfruttano al meglio tutte le uscite d’attacco nella seconda parte del set. Mottola è costretto a giocarsi entrambi i time-out per richiamare attenzione e ordine, ma la squadra risponde con maturità. Il gap viene recuperato e ribaltato fino al 25-23 che sancisce il 3-0 definitivo.

Delfina Volley School Termoli – Izzi-Grafica Isernia Effesport 3-0 (25-19; 25-20; 25-23).

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI

Voto 7,5

Quello di domenica al PalaSabetta era un autentico spareggio per cercare di venire fuori al più presto dalla zona rossa della classifica. Gli ospiti del Bramante Pesaro erano prima della gara avanti di un punto all’Air (9 contro gli 8 dei ragazzi di Marinelli).

Proprio per questi motivi la gara non è stata spettacolare: entrambe le squadre sono state attente e timorose di non commettere errori. Per i primi due quarti gli ospiti si sono dimostrati leggermente più precisi, soprattutto con le triple e i tiri dalla lunetta, ma senza mai prendere il largo: gara sempre punto a punto.

Poi, nel finale del terzo quarto e nell’ultimo, i ragazzi di Termoli hanno preso in mano la situazione con il recente acquisto Diarra che saliva in cattedra, la crescita di Matera, la regia di capitan Rupil, un ottimo Pianegonda e – lasciatecelo dire – la gioia di aver rivisto in campo Matteo Grimaldi, fermo da inizio stagione per un brutto malanno. Il suo ingresso, condito da una tripla, è stato salutato con un’ovazione. A lui diciamo: bentornato Matteo, ragazzo in gamba e soprattutto educato.

VOLLEY MASCHILE SERIE B INTERREGIONALE – TERMOLI PALLAVOLO OCCHIONERO MOBILI

Voto 6,5

Nonostante la sconfitta casalinga contro Casarano, il comportamento dei ragazzi di Del Fra è stato positivo. La gara, nelle tre frazioni giocate, è stata sempre esaltante e incerta fino all’ultimo servizio. I ragazzi hanno avuto spesso la possibilità di chiuderla a loro favore, ma – lo ripetiamo – la giovane età non permette ancora di mettere in campo l’esperienza e la malizia necessarie per sopraffare avversari come quelli di domenica, squadra di medio-alta consistenza.

La differenza, però, non si è vista affatto: questo è lo spirito giusto per cercare di centrare la salvezza. Il campionato è ancora lungo e loro per primi ci devono credere.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920

Voto 6,5

Ad Ancona la sconfitta era preventivabile, ma quello che non ci va giù è altro. La squadra dorica ha mantenuto spesso il pallino del gioco e creato occasioni, ma alla fine ha portato a casa una vittoria con un solo gol, peraltro nato dall’unica indecisione del giovane portiere esordiente Troselj, che per il resto dei 90 minuti è stato bravissimo: quindi nessuna croce addosso a lui.

A pochi minuti dalla fine, su un’azione giallorossa appena dentro l’area, un giocatore termolese è stato falciato: il fallo era in area, ma l’arbitro, che era lì vicino, ha fatto orecchie da mercante e ha concesso una punizione dal limite. Sacrosante le proteste: ci è stata tolta la possibilità di cercare un pareggio preziosissimo. Favoriti i dorici, che comunque hanno dovuto sudare molto contro un Termoli che, secondo noi, sta crescendo.

VOLLEY SERIE D INTERREGIONALE FEMMINILE – YO-GO GELATERIA TERMOLI

Voto 6

Le ragazze di Mauro Palli, sul campo di una delle favorite del campionato, portano a casa un punto grazie alla sconfitta per 3-2 al tie-break. Addirittura erano andate in vantaggio per 1-2, poi si sono fatte raggiungere e nella quinta hanno perso per 15-13.

Aggiungiamo che la squadra era priva di due pedine importanti come Campofredano e Berardi: una sconfitta contro una pretendente al titolo ci può stare, ma resta il rammarico per aver avuto l’incontro dalla propria parte. Comunque brave lo stesso.

BASKET DR1 INTERREGIONALE – MOLISE BASKET YOUNG TERMOLI

Voto 5,5

La squadra aveva iniziato bene la stagione, poi man mano ha cominciato a perdere colpi. A cosa sia dovuto lo sanno sicuramente allenatore e dirigenti che vivono il gruppo ogni giorno. Resta il fatto che bisogna provare a risollevarsi prima che sia troppo tardi.

CALCIO AMATORIALE – A.C. TERMOLI

Voto 5

La gara dopo le feste per l’A.C. Termoli, ultima del girone di andata, ha messo ancora una volta in evidenza la “sindrome da panettone”. D’accordo che si giocava contro i campioni in carica dello Sporting San Salvo e la sconfitta ci può stare, ma lo 0-4 è stata una vera indigestione.

Ora comincia il girone di ritorno: un altro campionato in cui si può provare a dare un indirizzo migliore alla stagione, a partire dalla gara casalinga contro i cugini abruzzesi del Vasto Sud.

CALCIO A 5 SERIE C1 – ARCADIA C5 TERMOLI

Voto 4,5

Purtroppo per la squadra storica termolese, l’inversione di tendenza che ci aspettavamo non è arrivata nemmeno con l’inizio del nuovo anno. Nuova sconfitta con una diretta concorrente, che ora ha raggiunto l’Arcadia in classifica: una classifica sempre più insidiosa. Ci auguriamo una pronta ripresa, non fosse altro per il blasone importante di cui la società si fregia.

Michele Trombetta