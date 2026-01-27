Squilli di Trombetta: un weekend tra record, vittorie sudate e sconfitte amare

Ed eccoci qui con un nuovo appuntamento degli “Squilli di Trombetta”. Ricordiamo che il Campionato di Serie B Interregionale di volley maschile, dove è impegnata la Termoli Pallavolo Occhionero Mobili, è fermo per gli impegni della rappresentativa italiana.

Diamo i voti alle prestazioni dell’ultimo weekend.

ATLETICA LEGGERA – MARTINO PERONI

Voto: 10

Il Molise dell’atletica riparte da un nome che comincia a pesare: Martino Peroni, classe 2009, termolese, tesserato Atletica Isernia, capace di trasformare la prima uscita stagionale in un segnale forte e nitido.

Al PalaCasali di Ancona, nel Meeting Assoluti Indoor, Peroni ha demolito il suo precedente limite sui 60 ostacoli, fermando il cronometro su 8”64: personal best e, soprattutto, tempo minimo per i Campionati Italiani Allievi del 14 e 15 febbraio.

Una prova pulita, aggressiva, costruita con la mano tecnica di Umberto Di Ciò, che conferma la crescita di un settore giovanile capace di produrre risultati concreti nonostante le dimensioni ridotte del territorio.

Nel tempio nazionale dell’indoor, Peroni ha dimostrato che il Molise non solo c’è, ma compete, tiene il passo e costruisce futuro.

Per l’Atletica Isernia è un segnale importante: il 2026 si apre con un atleta in crescita verticale e con un pass tricolore già in tasca. Per il Molise, l’ennesima conferma che la strada è quella giusta: investire sui giovani, raccontarli, sostenerli e farli diventare simboli di un territorio che non accetta di restare ai margini.

BASKET DR2 – BALLERS LAB ASD TERMOLI

Voto: 8,5

Continua la marcia vincente della squadra termolese allenata da Massimo Di Lembo.

All’Aquila, contro il Nuovo Basket Aquilano, arriva una vittoria più faticosa del previsto, maturata solo nei minuti finali: 58-61 il punteggio conclusivo.

Partita sicuramente al di sotto delle potenzialità della Ballers Lab, sia in attacco che in difesa. In una serata in cui gli arbitri hanno concesso molto sui contatti, i termolesi hanno però mostrato grande carattere, restando uniti fino al sorpasso decisivo e trovando le soluzioni tattiche giuste nelle azioni chiave.

Non è stata una prestazione brillante, ma è arrivata un’altra vittoria, ed è quello che conta.

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO

Voto: 7

Se sette giorni prima avevamo ferocemente criticato il Termoli Calcio per la sconfitta arrivata in piena zona Cesarini (ormai ribattezzata da qualche settimana zona Termoli), oggi non abbiamo alcun timore nel dire che ad Ascoli i giallorossi sono stati derubati di una vittoria più che meritata.

L’1-1 finale sul campo dell’Atletico Ascoli sta stretto, strettissimo al Termoli. Quel rigore concesso ai marchigiani non stava né in cielo né in terra: l’arbitro, peraltro ben piazzato, ha preso una decisione di una leggerezza disarmante.

Altro che rigore: lì andava fischiata punizione per il Termoli e ammonizione per simulazione al giocatore ascolano. Invece no: rigore e gol.

Per fortuna, come si dice a Termoli, “’A Madonn è di legge” e dopo pochi giri di lancetta Colabella trova il pareggio con un tiro in area.

La questione dei rigori negati a favore e concessi con troppa facilità contro sta diventando scocciante: ad Ancona ci è stato negato un rigore solare che forse ci avrebbe regalato un punto preziosissimo, domenica ci hanno probabilmente tolto una vittoria pesantissima.

Con l’onestà che ci ha sempre contraddistinto diciamo che questa volta non è solo un episodio a condannarci al pareggio. Prima della gara il punto lo avremmo firmato, ma al 90’ di domenica restano amarezza e grande disappunto.

CALCIO AMATORIALE – A.C. TERMOLI

Voto: 5,5

Trasferta da dimenticare per l’AC Termoli. Nella 15ª giornata del campionato amatoriale abruzzese di calcio a 11 arriva la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Atlético All Becks.

Per carità, nessun dramma: la classifica resta tranquilla e una battuta d’arresto può capitare. L’importante è non perseverare.

VOLLEY SERIE D INTERREGIONALE FEMMINILE – DELFINA VOLLEY SCHOOL

Voto: 5

Premesso che parliamo di giovanissime atlete, il nostro giudizio riguarda esclusivamente il risultato e non le prestazioni.

Il risultato anche stavolta è negativo, ma l’esperienza accumulata potrà tornare utile in futuro.

VOLLEY – TERMOLI PALLAVOLO YO-GO GELATERIA

Voto: 5

Discorso di classifica diverso rispetto alle “cugine” della Delfina. La sconfitta di Spoltore, squadra da quartieri alti, può capitare.

Peccato, perché un successo avrebbe potuto proiettare le ragazze di coach Palli ancora più su in classifica. È andata male, magari la prossima andrà meglio.

BASKET DR1 – MOLISE BASKET YOUNG

Voto: 5

La differenza rispetto alla scorsa stagione c’è e si vede.

Ad Ortona arriva una sconfitta pesante e la sensazione che il salto di categoria sia stato più complicato del previsto. Il gruppo è valido, ma qualcosa non sta funzionando e le risposte vanno cercate all’interno dello spogliatoio.

CALCIO A 5 SERIE C1 – ARCADIA CALCIO A 5

Voto: 4,5

Stagione che da qualche settimana ha preso una brutta piega per la storica società termolese.

Perdere in casa con lo Chaminade Campobasso può anche starci, così come subire molti gol in una disciplina dove i punteggi sono spesso larghi. Ma la vittoria per l’Arcadia manca da troppo tempo.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI

Voto: 4

La batosta di Pescara va oltre il pesante -28 del risultato finale, soprattutto perché arrivata in uno scontro diretto per la salvezza. Una sconfitta che può avere ripercussioni importanti e negative.

Rispetto allo scorso anno, quando la squadra reagiva sempre con orgoglio, oggi sembra mancare quella scintilla. Eppure la società si è adoperata per rinforzare il roster e mettere a disposizione di Gigi Marinelli un gruppo più competitivo. Evidentemente non è bastato.

Ora la palla passa ai diretti interessati: la quadra va trovata in fretta, perché il tempo corre veloce.

Michele Trombetta