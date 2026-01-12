Tiro con l’arco, ottimi risultati per la Pegasus Trivento ai Regionali Indoor di Termoli

TERMOLI. Si sono tenuti nella giornata di ieri, 11 gennaio, a Termoli, i Campionati Regionali Indoor di tiro con l’arco. La manifestazione si è svolta in un impianto sportivo al chiuso caratterizzato da temperature particolarmente rigide, un fattore che ha influito sulle prestazioni degli arcieri, rendendo la competizione ancora più complessa sia dal punto di vista fisico che mentale.

La Asd Polisportiva Pegasus di Trivento, società attiva dal 1985 e punto di riferimento per il tiro con l’arco sul territorio, ha confermato ancora una volta la propria tradizione sportiva, distinguendosi per continuità di risultati a livello regionale e nazionale. Nonostante le condizioni avverse, il gruppo guidato dal tecnico Pierluigi Fierro è riuscito a ottenere piazzamenti di grande rilievo.

Campionato Regionale Assoluto – Risultati

Oro arco compound : Benedetto Parisi

: Benedetto Parisi Argento arco compound : Domenico Del Castello

: Domenico Del Castello Argento arco olimpico : Deborah Griguoli

: Deborah Griguoli Bronzo arco nudo: Peppino De Innocentis, all’esordio in una gara ufficiale

Campionato Regionale di Classe

Argento arco olimpico senior maschile : Manuel Florio

: Manuel Florio Oro arco olimpico junior femminile : Deborah Griguoli

: Deborah Griguoli Argento arco compound senior : Domenico Del Castello

: Domenico Del Castello Bronzo arco compound senior maschile : Benedetto Parisi

: Benedetto Parisi Argento arco nudo senior femminile : Irene Scampoli

: Irene Scampoli Bronzo arco nudo master maschile: Peppino De Innocentis

Al termine della competizione, Fierro ha sottolineato: «Abbiamo gareggiato in pochi e in un contesto complicato, ma la squadra ha saputo reagire con determinazione, conquistando numerose medaglie. È stata una prova difficile, superata grazie allo spirito di gruppo».

Da evidenziare anche la presenza di alcuni atleti della ASD Dance Academy Inclusione di Vasto, il cui contributo ha arricchito il progetto sportivo e favorito il buon risultato complessivo della squadra.

Le attività di avviamento e allenamento al tiro con l’arco proseguono regolarmente:

Vasto : mercoledì

: mercoledì Castiglione Messer Marino: venerdì

Il bilancio finale è estremamente positivo e conferma la preparazione tecnica, la capacità di sacrificio e la determinazione degli atleti. Ora l’attenzione è rivolta al prossimo obiettivo: la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor, in programma a Roma nel mese di febbraio.

AZ