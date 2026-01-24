Weekend sportivo con le squadre termolesi tutte impegnate in trasferta

TERMOLI. Una domenica, quella che attende lo sport termolese, praticamente senza appuntamenti di primo piano in città.

Il calcio di Serie D sarà di scena ad Ascoli, l’Air Basket farà visita a Pescara, mentre la Termoli Pallavolo maschile di Serie B è ferma per la disputa delle competizioni nazionali.

Nel volley femminile di Serie D, la Termoli Pallavolo sarà impegnata a Spoltore, mentre l’unica squadra a giocare in casa sarà la Delfina Volley School, che affronterà l’Antoniana Pescara.

CALCIO – SERIE D

Il Termoli Calcio, dopo la tremenda botta subita al 95’ domenica scorsa al Cannarsa contro la diretta concorrente Recanatese, è chiamato a una trasferta complicatissima sul campo dell’Atletico Ascoli. dove a far impressione e a incutere timore è soprattutto la forza dell’avversario, una delle squadre più in forma del girone.

E pensare che nel girone d’andata il Termoli inflisse all’Atletico Ascoli una sonora sconfitta: una delle sole tre vittorie stagionali dei giallorossi. Ma quello era un altro Atletico Ascoli, una squadra allo sbando che, proprio da quella sconfitta, ha iniziato una rapida risalita che l’ha riportata stabilmente nelle zone alte della classifica.

Senza voler fare facile pessimismo, le condizioni psicologiche del post-Recanatese e le voci ufficiose che arrivano dal Cannarsa parlano di una società in fase di “ripulisti”, con diversi giocatori lasciati andare, ridimensionando ulteriormente una rosa già non eclatante.

Capite bene che andare a giocare ad Ascoli in queste condizioni, contro una squadra guidata da Seccardini e animata da una forte voglia di rivincita, presenta – almeno sulla carta – tutte le premesse per un’altra domenica complicata per i giallorossi.

Poi, si sa, nel calcio – come nello sport in generale – può accadere l’impensabile. E in questo momento non resta che aggrapparsi a questa speranza: chissà che, ogni tanto, anche i miracoli sportivi non decidano di avverarsi.

BASKET – SERIE B

L’Air Basket Termoli, reduce dalla sconfitta casalinga contro i Lions Bisceglie (secondi solo per via dei 5 punti di penalizzazione, gli stessi inflitti anche ai termolesi), sarà impegnata domenica a Pescara contro l’Amatori Pescara.

In palio c’è la possibilità concreta di effettuare il sorpasso sugli abruzzesi, portandosi a +11. Le chance ci sono tutte, perché questa Air Basket vale decisamente più dei 9 punti attuali in classifica: senza la penalizzazione, oggi sarebbe a quota 14, a metà classifica e già davanti agli stessi pescaresi, battuti anche nella gara d’andata.

La speranza è che la storia si ripeta anche questa volta.

VOLLEY

A riposo, come detto, la Termoli Pallavolo maschile di Serie B per gli impegni nazionali.

In campo invece il volley femminile di Serie D: la Termoli Pallavolo sarà impegnata sul difficile parquet di Spoltore. Squadra imprevedibile, capace di regalare imprese esaltanti… e chissà che non lo faccia anche questa domenica.

In casa giocherà invece la Delfina Volley School, opposta all’Antoniana Pescara, a caccia di riscatto dopo il netto 3-0 subito la scorsa settimana contro il Gada Pescara.

Michele Trombetta