Air Basket Termoli sconfitta anche a Senigallia

TERMOLI. Perde l’Air Basket Termoli a Senigallia, ma senza affatto sfigurare. Il punteggio finale di 78-69, con nove punti di scarto, non racconta fino in fondo l’andamento di una gara rimasta in equilibrio per lunghi tratti e giocata con personalità dalla formazione molisana.

L’Air parte bene e chiude il primo quarto in vantaggio sul 19-21, mostrando buona intensità e ordine in attacco. Nel secondo periodo arriva un leggero appannamento, complice un Senigallia più aggressivo al rientro in campo, che piazza il parziale decisivo per andare all’intervallo lungo avanti 44-36.

La reazione termolese, però, non tarda ad arrivare: nel terzo quarto l’Air ritrova ritmo e fiducia, ricuce lo strappo e si porta a soli due punti di distanza (59-57), riaprendo completamente la gara.

Nel quarto e ultimo periodo, Senigallia attinge a tutte le proprie risorse fisiche e tecniche: Cicconi Massi (17 punti), Sablich (14) e Foglietti (13) risultano determinanti nel momento chiave, guidando i padroni di casa verso il successo finale.

Nel quintetto termolese il top scorer è il nuovo acquisto Diarra, arrivato a dicembre, autore di 16 punti, seguito dal solito e affidabile Dieng con 11. Una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che non intacca il morale dell’ambiente in chiave salvezza: la squadra ha dimostrato di poter competere, ora servirà trovare maggiore continuità per trasformare le buone prestazioni in punti.

Pallacanestro Senigallia: Sirri 2, Gentili ne, Battisti 11, Di Francesco 3, Sablich 14, Tourn 12, Fabbri ne, Cicconi Massi 17, Bomprezzi ne, Foglietti 13, Giampieri 6. All. Petitto.

Air Basket Termoli: Matera 8, Odigie 9, Pierucci 9, Sow 9, Diarra 16, Pianegonda 5, Dieng 11, Magugliani ne, Cassano 2. All. Marinelli.

Parziali: 19-21, 25-15, 15-21, 19-12. Progressivi: 19-21, 44-36, 59-57, 78-69. Usciti per 5 falli: nessuno.

Michele Trombetta