L’Air basket Termoli torna al successo al PalaSabetta

TERMOLI. Sfida salvezza al Palasabetta tra Air Basket Termoli e Bramante Pesaro, con un solo punto a separare le due squadre in classifica: 8 per i marchigiani, 7 per l’Air Termoli.

La gara si apre con un minuto di silenzio in memoria di Mario Blasone, tecnico del settore giovanile nazionale recentemente scomparso.

La partita, fin dalle prime battute, è caratterizzata da grande equilibrio. I primi due quarti scorrono sul filo del punto a punto, così come il terzo periodo, con gli ospiti quasi sempre avanti nel punteggio.

Nel finale del terzo quarto e per tutto l’ultimo periodo sale però in cattedra Mahamadou Diarra, che firma il sorpasso dei padroni di casa. A impreziosire il momento arriva anche una splendida tripla di Matteo Grimaldi, al rientro all’attività agonistica dopo una lunga inattività per malattia: bentornato in campo.

A 45 secondi dalla fine il punteggio è 66-65 per l’Air. Due tiri liberi realizzati portano il risultato sul 69-65 a 18 secondi dalla sirena. Il finale non cambia più: l’Air Basket Termoli conquista una vittoria pesantissima, operando il sorpasso in classifica ai danni della Bramante Pesaro.

AIR BASKET TERMOLI 69

BRAMANTE BASKET PESARO 65

(14-16, 32-37; 54-51)

TERMOLI: Rupil Del Risco 2, Pierucci 6, Diarra 9, Pianegonda 18, Magugliani 13; Matera 11, Odigie 6, Grimaldi 2, Dieng 2, Cassano, Sow. Ne: Buonanno. All.: Marinelli.

PESARO: Crescenzi 9, Ferri 13, Nicolini En. 8, Centis 14, Filtness 10; Panichi 2, Pozzolesi 6, Mari 2. Ne: Tomasetti e Ricci. All.: Nicolini M.

ARBITRI: Gaudenzi (Forlì Cesena) e De Rosa (Pesaro Urbino).

NOTE: uscito per cinque falli Rupil Del Risco (Termoli). Progressione punteggio: 9-8 (5’), 22-30 (15’), 45-48 (25’), 64-60 (35’).

Michele Trombetta