Lions Bisceglie troppo forte per l’Air basket Termoli

TERMOLI. Serie B Interregionale – Air Basket Termoli vs Nuova Cestistica Lions Bisceglie.

Sconfitta casalinga per l’Air Basket Termoli, che cede alla distanza contro la Nuova Cestistica Lions Bisceglie, squadra di assoluto valore che, senza le penalizzazioni in classifica, sarebbe stabilmente nelle zone altissime del campionato. Stesso discorso per i termolesi, anch’essi privati di cinque punti che avrebbero raccontato una classifica ben diversa.

L’avvio di gara è intenso e combattuto. Nel primo quarto l’Air gioca con personalità e tiene testa ai più quotati avversari, chiudendo la frazione sotto di una sola lunghezza: 18-19 per gli ospiti. Il copione non cambia nel secondo periodo, con i ragazzi di coach Marinelli ordinati, aggressivi e pienamente in partita. A tre minuti dall’intervallo lungo il tabellone segna 31-31, fotografia perfetta di un match giocato alla pari. Solo nel finale di quarto Bisceglie riesce ad allungare, andando al riposo sul 32-38.

Dopo la pausa lunga, però, cambia l’inerzia dell’incontro. I Lions iniziano a venire fuori alla distanza, aumentando ritmo e fisicità. Nel terzo quarto il divario si fa più marcato e allo stop il punteggio dice 46-64. A fare la differenza è soprattutto Gueye Medoune, autentico gigante da 2 metri e 16, che domina il pitturato imponendo la sua presenza su entrambi i lati del campo.

Nell’ultimo periodo la superiorità dei pugliesi viene definitivamente sancita. Dopo aver retto l’urto per due tempi, l’Air Basket è costretto a cedere l’onore delle armi. A 6’30” dalla sirena il punteggio è 49-73, con Bisceglie ormai saldamente in controllo. Il margine resta invariato anche nei minuti successivi (58-82 a 2’50” dalla fine), con gli ospiti che amministrano senza affanni fino al definitivo 72-91.

Resta comunque la buona prova iniziale dei termolesi, capaci di giocare alla pari contro una delle formazioni più forti del girone per metà gara. Un segnale incoraggiante, nonostante il risultato finale, in vista dei prossimi impegni.

Michele Trombetta