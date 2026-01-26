Pesante sconfitta per l’Air Basket Termoli a Pescara

TERMOLI. Brutta e pesante sconfitta per l’Air Basket Termoli, un ko che potrebbe pesare parecchio sul prosieguo del campionato. A Pescara era fondamentale fare risultato, ma i padroni di casa – recuperati alcuni lungo degenti – hanno probabilmente disputato la loro miglior partita stagionale.

I pescaresi sono stati sempre avanti sin dalle prime battute, tenendo saldamente il controllo del match. La squadra di coach Marinelli non è quasi mai riuscita a riprendere il pallino del gioco, subendo l’intensità e l’organizzazione dell’Amatori.

Ancora una volta Diarra è stato il top scorer dei termolesi, ma con appena 11 punti realizzati: l’unico in doppia cifra. Tutti gli altri sotto tono, incluso il capitano Rupil, fermo a quota 6.

Un vero peccato, perché queste sono le partite da vincere. Se non ci riesci, allora sì… “abbiamo un problema, Houston!”

AMATORI PESCARA 84 – AIR BASKET TERMOLI 54

Amatori Pescara: Palozzo 5, D’Agostino, Izzo ne, Fabris 8, Cocco 12, Morigi 2, Rajola, Porfilio 10, Tusuni 7, Bertoni 18, Lazzari 1, Dervishi 9.

All. Di Iorio

Air Basket Termoli: Matera, Odigie 3, Pierucci 6, Sow ne, Buonanno 3, Dieng, Cassano 8, Rupil 6, Diarra 11, Grimaldi 6, Pianegonda 6, Magugliani 5.

All. Marinelli

Parziali: 21-16, 20-15, 23-12, 18-11

Progressivi: 21-16, 41-31, 64-43, 82-54

Uscito per 5 falli: Cassano (Air Basket Termoli)

Michele Trombetta