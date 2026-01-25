A Cupello il modulo dell’Ac Termoli non paga e l’Atlético All Becks ringrazia



CUPELLO. Una trasferta da dimenticare per l’AC Termoli. Nella 15ª giornata del campionato amatoriale abruzzese di calcio a 11, la formazione molisana incassa un amaro 2-0 sul campo dell’Atlético All Becks

Nonostante la posizione deficitaria in graduatoria, i padroni di casa di Cupello hanno dimostrato che i numeri non sempre rispecchiano il valore espresso in campo. Schierando una compagine ricca di elementi giovani e veloci, l’All Becks ha messo a nudo le fragilità odierne dei giallorossi.

​il Nuovo modulo non ingrana

​Mister Barisano aveva provato a rimescolare le carte, abbandonando le certezze del passato per un inedito 4-3-3 a trazione anteriore, con due punte rapide sulle fasce incaricate di pungere la difesa avversaria. Tuttavia, la scelta tattica non ha prodotto i frutti sperati.

​Al di là del modulo, a mancare è stato proprio l’approccio della squadra. La trasferta a Cupello è stata una prestazione a tratti “inguardabile”: i giocatori del Termoli non sono mai riusciti a trovare la porta, apparendo spenti e privi di idee.

​Il match: due schiaffi nel primo tempo

​La gara si è decisa già nella prima frazione di gioco. L’Atlético All Becks ha sfruttato la maggiore freschezza atletica per colpire due volte, mandando al tappeto un Termoli frastornato:

​Antenucci firma il vantaggio con una conclusione fortunata.

​Cupaiuoli raddoppia poco dopo, con un missile imparabile sotto al sette gelando le speranze di rimonta dei molisani.

​Il Pagellone: Colonnetta unico baluardo

​In una giornata buia, brilla solo Colonnetta. Il portiere del Termoli ha salvato i suoi da un passivo che poteva assumere proporzioni umilianti. Nonostante le due reti subite (su cui ha poche colpe), ha sfoderato una prestazione superlativa con almeno tre interventi decisivi.

​Voto 7: MVP del Termoli. Senza i suoi riflessi, il tabellino oggi racconterebbe un’imbarcata storica.

​Prossimo turno: vietato sbagliare

​Il riscatto deve passare necessariamente dalle mura amiche. La prossima sfida vedrà l’Ac Termoli opposta al Real Csn. È scontato che servirà un cambio di rotta drastico nella mentalità e nella cattiveria agonistica.

​Nello spogliatoio si preannuncia una settimana intensa: Mister Barisano e il suo vice Grasso sono pronti a far sentire la propria voce per scuotere il gruppo e rimettere in carreggiata una stagione che non può permettersi altri passaggi a vuoto del genere.

Red