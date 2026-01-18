Ac Termoli, vittoria roboante: 3-0 al Vasto Sud e ritorno al successo

TERMOLI. L’Ac Termoli ritrova il sorriso e lo fa nel modo più convincente possibile: con una vittoria netta, meritata e costruita con pazienza, qualità e tre gol di pregevole fattura. Nella 14ª giornata del campionato amatoriale di calcio a 11 – Girone C di Lanciano, i giallorossi superano 3-0 il Vasto Sud, fanalino di coda ma avversario tutt’altro che arrendevole.

Primo tempo bloccato: tante occasioni, zero gol

La partita si apre con un Termoli propositivo, deciso a imporre il proprio ritmo. Le occasioni non mancano, ma la mira difetta e il Vasto Sud, chiuso e compatto, riesce a respingere ogni tentativo. Nonostante il dominio territoriale, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0, con la sensazione che serva un episodio per sbloccare l’incontro.

A complicare i piani del Termoli arriva anche l’infortunio di Marotta, costretto a lasciare il campo per un problema all’adduttore. Al suo posto entra Baboon, chiamato a dare freschezza e profondità sulla fascia.

La svolta: Beto inventa, Aufiero incanta, Baboon chiude i conti

Nella ripresa il Termoli cambia marcia. La squadra prende coraggio, alza il baricentro e finalmente trova il varco giusto. A illuminare la scena è Beto, che al 30° metro decide di provarci: destro secco, potente, improvviso. Il portiere del Vasto Sud è colto di sorpresa e il pallone si infila alle sue spalle. È 1-0 e Porticone esplode.

Il gol scioglie i giallorossi, che iniziano a giocare con maggiore fluidità. Gli ospiti provano a reagire, ma vengono puniti da una vera e propria gemma di Aufiero: controllo, preparazione e tiro all’incrocio che “toglie la ragnatela”. Una magia che vale il 2-0 e indirizza definitivamente la partita.

Il colpo del KO: Baboon chiude i conti

Il Vasto Sud è alle corde e il Termoli ne approfitta. In pieno contropiede, Mugnano vede il taglio di Baboon e lo lancia nello spazio. Per lui si aprono 40 metri di campo: corsa, potenza, freddezza. Arrivato davanti al portiere, lo fulmina senza esitazioni. È il 3-0 che chiude i giochi e fa partire la festa sugli spalti.

Termoli ritrova i tre punti: ora testa a Cupello

Dopo due turni senza punti, l’AC Termoli torna a vincere e lo fa con una prestazione convincente, solida e ricca di spunti positivi. La squadra ritrova entusiasmo e fiducia proprio nel momento giusto, in vista della prossima sfida.

Sabato 24 gennaio i giallorossi saranno impegnati a Cupello, sul campo dell’Atlético All Beks, per un match che potrebbe dare ulteriore slancio alla rincorsa in classifica.

Red