Il San Marino beffa il Termoli pareggiando in zona Cesarini

TERMOLI. Beffa al 92’ al Cannarsa per il Termoli: con il San Marino finisce 1-1.

Altro pareggio amaro per il Termoli, raggiunto al 92’ dal San Marino nella prima giornata del girone di ritorno. Una gara che, di fatto, apre un nuovo campionato per entrambe le squadre, appaiate a quota 18 punti e molto vicine alla zona pericolosa.

Gli ospiti, però, appaiono in forte ascesa: mercato importante, nuovo allenatore e tanta fiducia. Il Termoli, almeno fino a oggi, è rimasto quello che ha chiuso il 2025. Vedremo se qualcosa cambierà nelle prossime settimane.

Agli ordini del signor Iudicone di Formia prende il via la gara, con il Termoli in completo bianco. Il tempo è decisamente invernale: vento gelido di Bora e pioggia insistente.

Parte meglio il Termoli, favorito dal vento. Al 6’ i giallorossi iniziano un vero tiro al bersaglio, ma ogni conclusione viene murata da gambe, caviglie e corpi dei difensori sammarinesi.

All’8’ arriva la grande occasione: Romano si ritrova solo davanti al portiere, ma invece di scaricare un tiro potente lascia partire una conclusione debole, quasi un appoggio, che il numero uno ospite blocca senza problemi.

Al 25’ il San Marino si affaccia dalle parti di Iannaccone con Gulinatti, ma il tiro è potente e fuori bersaglio. Due minuti dopo risponde il Termoli con una punizione di Colabella dalla trequarti: palla insidiosa che mette in apprensione portiere e difesa ospite.

Al 36’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Biguzzi stacca bene di testa, ma la palla finisce di poco alta. Un minuto più tardi altra buona chance: cross in area, Romano si avvita e colpisce di testa, ma la palla termina a lato.

Dopo 3 minuti di recupero si va al riposo sullo 0-0, al termine di un primo tempo povero di emozioni.

Nella ripresa il Termoli deve fare i conti anche con il vento contrario. Al 46’ ci prova subito la squadra giallorossa, ma il tiro finisce sul fondo.

Al 49’ è il San Marino a rendersi pericoloso con Lecchi: conclusione che sfila a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Iannaccone, comunque in controllo.

Al 58’ primo cambio: esce Basualdo Martinez, entra Antonacci.

Finalmente, al 63’, arriva il gol: calcio d’angolo battuto forte e teso, incursione perfetta di Filippo Magnani che, con la sua classica prepotenza, infila l’1-0 Termoli.

Al 70’ esce Avolio ed entra Thiane.

Al 74’ il San Marino si divora clamorosamente il pareggio: da un metro Wanchope, di testa, manda incredibilmente fuori a porta praticamente spalancata.

Seguono i cambi: al 75’ esce Staffa ed entra Ceesay, all’80’ Colabella lascia il posto a Hysaj, all’85’ entra Galdo per Cancello. Intanto il San Marino protesta per il buio sempre più intenso, ma l’arbitro lascia correre.

Cinque i minuti di recupero, ed è qui che arriva la beffa: al 92’ azione di Sambou Boibacarr, difesa termolese ferma e palla in rete. È 1-1.

Un pareggio che sa di stagione compromessa: se non riesci a vincere partite del genere, diventa difficile andare da qualsiasi parte.

TERMOLI – SAN MARINO 1-1

Reti: Magnani (T) 63’, Sambou Boibacarr (SM) 92′.

Michele Trombetta