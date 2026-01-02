Kings World Cup Nations: la nazionale con Niccolò Marino è in Brasile, il torneo ai nastri di partenza

TERMOLI. Un sogno sportivo che si trasforma in realtà. Per Niccolò Marino, centrocampista classe 1999 nato a Termoli e protagonista dei campionati di Eccellenza molisana con il Real Guglionesi, l’inizio del 2026 segna una svolta significativa: la convocazione nella Nazionale italiana della Kings League per partecipare alla Kings World Cup Nations in Brasile, dove sono sbarcati oggi.

La Kings World Cup Nations è la versione internazionale del format di calcio-spettacolo ideato da Gerard Piqué e Ibai Llanos. Si tratta di un torneo di calcio a sette che unisce sport, intrattenimento digitale e cultura “creator-driven”, con regole innovative e una forte impronta social. La seconda edizione si svolgerà da domani, sabato 3 gennaio, al 17 gennaio 2026 in Brasile e vedrà la partecipazione di 20 nazionali in una fase a gironi seguita da una fase a eliminazione diretta. Le finali sono programmate all’Allianz Parque di São Paulo, una cornice di prestigio per un evento destinato a crescere nel panorama sportivo globale.

Saranno 20 le nazionali a contendersi il titolo, con 250 tra i migliori giocatori della Kings League guidati da icone del calcio e star del web. A dare prestigio alla competizione sarà Ronaldo “Il Fenomeno”, Presidente del Torneo, affiancato da una schiera di capitani chiamati a sostenere e ispirare le proprie squadre sia da bordo campo sia attraverso i canali social. Tra i protagonisti annunciati figurano Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Paesi Bassi), Arturo Vidal (Cile), Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (Messico) e Weston McKennie (USA), per una formazione internazionale che promette spettacolo, carisma e un livello competitivo senza precedenti.

Per Marino, la chiamata in Nazionale rappresenta un riconoscimento della sua crescita sportiva. Cresciuto nel vivaio del Pescara Calcio e con esperienze in diverse realtà dilettantistiche italiane, il centrocampista termolese ha saputo imporsi nel progetto Kings League Italia grazie alla sua visione di gioco e alle prestazioni con la maglia degli Stallions, franchigia con cui si è distinto nella prima fase della competizione italiana.

Il torneo in Brasile rappresenta per Marino e i suoi compagni un’occasione unica per confrontarsi con avversari di livello internazionale in un contesto che va oltre la semplice sfida sportiva. Si tratta di un evento globale, trasmesso in diretta su molteplici piattaforme, che combina competizione e intrattenimento, con l’Italia pronta a farsi valere in ogni partita.

In parallelo, Dazn ha confermato la sua collaborazione nel progetto Kings League per il 2026, assicurandosi i diritti di trasmissione della Kings World Cup Nations in numerosi mercati internazionali. La piattaforma di streaming sportivo offrirà copertura dal Brasile con commenti in più lingue, inclusa quella italiana, e renderà disponibile il torneo, in molti casi gratuitamente, rafforzando la visibilità di format alternativi al calcio tradizionale e ampliando l’audience globale della competizione.

Per Niccolò Marino, questo significato va oltre la partita: è l’ingresso ufficiale nella nuova era del calcio, dove talento, intrattenimento e presenza digitale si fondono. Per il giovane atleta molisano, la Kings World Cup è la prima grande vetrina internazionale, ma anche l’ennesima prova di come la passione e la dedizione possano portare un ragazzo di provincia sui palcoscenici più importanti. La sua avventura in Brasile è appena iniziata, ma già promette di lasciare un segno nella crescita del calcio-spettacolo moderno e, soprattutto, nella carriera di un giocatore che porta il nome di Termoli oltre confine.

