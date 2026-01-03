La capolista Ravenna a San Giacomo per la rifinitura in vista del match col Campobasso

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. La capolista Ravenna sceglie il Molise: allenamento a San Giacomo, domani la sfida col Campobasso.

La capolista del girone B di Serie C, il Ravenna, approda in Molise e sceglie San Giacomo degli Schiavoni come base per la rifinitura pre–gara. Una scelta che porta prestigio al territorio e che conferma, ancora una volta, come il Molise stia diventando un punto di riferimento anche nel panorama calcistico professionistico.

La squadra romagnola ha individuato nella “casa biancoazzurra” della Ndb San Giacomo Football Club il luogo ideale per preparare la sfida di domenica, in programma alle 14:30 contro il Campobasso Football Club. L’allenamento si terrà alle 10, con accesso riservato esclusivamente ai tesserati biancoazzurri.

Un risultato che riempie d’orgoglio il presidente Nicolò Bellomo, che commenta con soddisfazione: «È un altro grande traguardo per me, per la mia società e per tutto il Molise. Stiamo facendo conoscere questa terra a livello sportivo come in pochi erano riusciti».

La presenza della capolista in un piccolo centro come San Giacomo non è solo un fatto sportivo: è un riconoscimento al lavoro silenzioso, costante e professionale di una realtà che sta crescendo e che porta il nome del Molise oltre i confini regionali.

EB