L’Adriatica Campomarino vola in semifinale tra gli Allievi under 17: l’unica squadra del basso Molise

CAMPOMARINO. L’Adriatica Campomarino conquista con pieno merito l’accesso alle semifinali regionali degli Allievi U17, affermandosi come l’unica realtà del Basso Molise capace di raggiungere un traguardo così prestigioso. Un risultato che certifica la solidità di un progetto sportivo ormai riconosciuto tra i più credibili dell’intero panorama molisano, al fianco di realtà come Matese (Caserta), San Leucio Isernia e Mirabello.

Il cammino degli U17 non è un episodio isolato, ma l’espressione di un percorso costruito negli anni con programmazione, competenze tecniche e una forte identità territoriale. L’Adriatica è oggi una delle società più strutturate e rispettate del Molise, capace di attrarre un numero crescente di giovani atleti: le iscrizioni sono aumentate in modo significativo, segno della fiducia delle famiglie e della qualità del lavoro svolto quotidianamente.

Accanto al settore maschile, la società ha investito con lungimiranza anche nel calcio femminile, diventando un punto di riferimento regionale. Da un decennio l’Adriatica partecipa ai campionati nazionali Under 15 e Under 12, contribuendo alla crescita del movimento e ottenendo risultati di rilievo: dalla vittoria del campionato regionale C5 Under 15 di due anni fa al successo nel campionato regionale di Serie C di tre anni fa, tappe che confermano la bontà del progetto.

La visione del club è ampia e inclusiva, come dimostra la presenza costante anche nei campionati di futsal. Quest’anno la scuola calcio di Campomarino è tornata a competere nel campionato regionale Futsal Under 15 e nella categoria Esordienti, proseguendo una tradizione che dura da 23 anni. In questo lungo percorso l’Adriatica ha conquistato 7 campionati provinciali e 6 Coppe Disciplina, riconoscimenti che raccontano non solo i successi sportivi, ma anche i valori di correttezza e fair play che da sempre caratterizzano la società.

Il presente è brillante, ma il futuro promette ancora di più. A breve prenderà il via il 23° Torneo Internazionale “Città di Campomarino”, che porterà sul territorio squadre inglesi e club professionistici italiani, generando un indotto turistico significativo e confermando la capacità dell’Adriatica di attrarre eventi di alto profilo. A luglio, inoltre, Campomarino ospiterà il City Camp del Milan, ulteriore testimonianza della credibilità nazionale raggiunta dal club.

La semifinale regionale U17 è solo l’ultima tappa di un percorso in continua ascesa: l’Adriatica Campomarino cresce, vince e rappresenta con orgoglio il Basso Molise, portando il nome del territorio sempre più in alto nel calcio regionale e nazionale.

