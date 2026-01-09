CAMPOBASSO. Domenica 11 gennaio il futsal molisano vivrà una giornata di grande sport con le Finali Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile e Femminile, tra gli appuntamenti più attesi del calendario della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Molise.

Le gare si disputeranno in campo neutro presso il PalaUnimol di Campobasso.

Il programma prenderà il via alle ore 15.30 con la Finale Regionale della Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile, che vedrà contrapposte Campobasso Fc Srl e Asd Futsal San Severo. La vittoria sarà assegnata alla squadra che, al termine dei tempi regolamentari, avrà realizzato il maggior numero di reti. In caso di parità, sono previsti due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno; qualora l’equilibrio persistesse, si procederà con i tiri di rigore secondo quanto stabilito dall’articolo 10 delle Regole del Gioco del Calcio a 5. La squadra vincitrice accederà alla fase nazionale della competizione.

Alle ore 17.30 sarà la volta della Finale della Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile, con il confronto tra Chaminade Campobasso Asd e Pol. D. Torremaggiore C5. Il match si disputerà su due tempi effettivi da 20 minuti ciascuno. Anche in questo caso, se al termine dei tempi regolamentari il risultato fosse in parità, si giocheranno due supplementari da 5 minuti effettivi; persistendo il pareggio, l’esito sarà deciso ai calci di rigore, come previsto dal regolamento federale. La formazione vincente conquisterà il diritto di partecipare alla Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a 5.

L’ingresso al PalaUnimol sarà gratuito per tutti i tifosi.

A conclusione delle due finali si terrà la cerimonia di premiazione, alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della Figc.

AZ