Mondiali di King’s League: Niccolò Marino l’azzurro più in campo e ora la grande sfida contro il Brasile

TERMOLI. L’Italia della King’s League arriva ai quarti di finale con il passo delle squadre che non hanno lasciato spazio a interpretazioni. Tre partite, tre vittorie nette, un dominio certificato non solo dai risultati – l’8-0 inflitto alla Francia, il 7-3 alla Polonia e il 7-4 contro l’Algeria – ma soprattutto dalla qualità del gioco espresso e dalla continuità di rendimento. Dentro questo percorso, tra i nomi emergenti c’è quello del termolese Niccolò Marino, il giocatore più utilizzato dal commissario tecnico Mister Micheli, l’azzurro con il minutaggio più alto dell’intera fase a gironi, il perno attorno al quale l’Italia ha costruito equilibrio, personalità e controllo delle partite.

Marino non è stato semplicemente presente: è stato centrale. Le scelte tecniche di Micheli, confermate gara dopo gara, raccontano una fiducia totale nel suo centrocampista, impiegato come vero snodo del sistema azzurro. In una competizione come la King’s League, dove ritmi elevati, continui ribaltamenti di fronte e gestione degli episodi fanno la differenza, Marino ha garantito ciò che ogni squadra dominante cerca: ordine nel possesso, pulizia nella prima costruzione, capacità di dare tempi e linee di passaggio ai compagni. Non il giocatore da copertina per forza di gol o giocate isolate, ma quello che rende possibili tutte le altre.

Contro la Francia, nella gara simbolo del girone, l’Italia ha imposto fin dai primi minuti un controllo asfissiante del pallone. In quella partita, Marino è stato il riferimento costante tra difesa e attacco, abbassandosi per favorire l’uscita pulita e accompagnando l’azione quando il campo si apriva. Il risultato finale, un 8-0 senza appello, è figlio anche di quella gestione lucida che ha tolto ossigeno agli avversari. Contro la Polonia, in un match più fisico e spezzettato, il suo contributo si è visto nella capacità di tenere la squadra compatta, di rallentare o accelerare a seconda delle fasi, permettendo all’Italia di prendere progressivamente il controllo fino al 7-3 conclusivo. Contro l’Algeria, infine, in una partita più aperta e meno scolastica, Marino ha confermato la sua duttilità, adattandosi a un contesto più caotico senza perdere precisione, aiutando la squadra a non smarrire equilibrio nonostante il punteggio più combattuto.

Le fonti interne al percorso azzurro parlano chiaro: Micheli lo considera un’estensione del campo, un giocatore capace di interpretare le partite e non solo di giocarle. Non è un caso se, a girone concluso, Marino risulta il calciatore italiano con il maggior minutaggio complessivo. Un dato che pesa, perché certifica affidabilità fisica, concentrazione e leadership silenziosa. In una nazionale che ha dominato il proprio raggruppamento e si è qualificata direttamente ai quarti di finale, la continuità è stata la vera chiave, e Marino ne è stato il simbolo più evidente.

Ora, sulla strada dell’Italia c’è il Brasile, una sfida che evoca immediatamente un confronto di stili, di talento e di mentalità. I verde-oro arrivano tradizionalmente a questi appuntamenti con qualità individuali fuori scala e una naturale propensione all’uno contro uno. Proprio per questo, il ruolo di Marino diventa ancora più strategico. Contro una squadra capace di accendere la partita in qualsiasi momento, il controllo del centrocampo, la gestione del possesso e la capacità di spegnere le transizioni avversarie saranno determinanti. L’Italia sa di non potersi permettere pause, e Micheli sa di avere in Marino l’uomo giusto per tenere la barra dritta.

Il quarto di finale non sarà solo una partita da dentro o fuori: sarà il banco di prova definitivo per un’Italia che fin qui ha convinto tutti, addetti ai lavori e osservatori, e per un giocatore che ha già dimostrato di saper reggere il peso della responsabilità. Se gli azzurri arrivano a questo appuntamento con la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque, lo devono anche a quel lavoro spesso invisibile ma fondamentale che Niccolò Marino ha svolto in ogni minuto passato in campo. Contro il Brasile servirà tutto: qualità, intensità, lucidità. E, ancora una volta, molto passerà dai suoi piedi.

EB