TERMOLI. Un autogol condanna il Termoli al 96′ contro la Recanatese al Cannarsa.
Derby cromatico giallorosso molisano-marchigiano quello andato in scena al Cannarsa di Termoli tra il Termoli Calcio 1920 e la Recanatese, autentico scontro diretto per la salvezza.
Il Termoli si presenta con un completo interamente nero, mentre la Recanatese sfoggia maglia rossa e pantaloncini gialli. A dirigere l’incontro è il signor Cifra di Latina.
Nella formazione marchigiana gioca ancora una vecchia – e ottima – conoscenza dei tifosi termolesi: Massimo D’Angelo, numero 10, punto di forza del Termoli allenato da Domenico Giacomarro in passato. In tribuna presente anche un altro protagonista di quella squadra, oggi direttore sportivo: José Cianni.
Nel Termoli diversi cambi, a partire dalla porta dove viene confermato il giovane Trosely, reduce dall’ottima prova di Ancona (al netto dello scivolone sul gol dorico). Anche oggi si dimostra determinato e decisivo in almeno tre occasioni (foto del match in gallery di Lucrezia Isonni).
Primo tempo
La partita inizia all’insegna della paura da entrambe le parti. Dopo 15 minuti di gioco non si registra nemmeno una parvenza di tiro verso le porte: portieri praticamente inoperosi, noia assoluta.
La prima vera azione arriva al 17’: fuga sulla fascia destra di un attaccante marchigiano, pallone al centro dell’area dove Avolio arriva prima di tutti e, in scivolata, con non pochi brividi, mette pericolosamente la palla in angolo.
Al 26’ ammonito Marsico per fallo di ostruzione. Al 33’ finalmente il Termoli si fa vedere con Tracchia che, da fuori area, lascia partire un bolide che sibila di pochissimo sopra la traversa: qualche centimetro più in basso e dubitiamo che Fioravanti sarebbe riuscito a evitarne l’esito.
Al 34’ secondo giallo in casa Termoli: ammonito Mercuri per fallo a centrocampo. Dal 36’ i padroni di casa appaiono più presenti e concreti in area recanatese, con tiri e tentativi ribattuti con affanno dalla difesa ospite.
L’arbitro concede un solo minuto di recupero e, dopo un primo tempo di rara bruttezza, si va al riposo sullo 0-0, con la speranza di assistere a qualcosa di meglio nella ripresa.
Secondo tempo
Rientro in campo e primo cambio per il Termoli: Staffa lascia il posto a Ceesay. Al 48’ calcio d’angolo per i padroni di casa, ma la conclusione di Romano è da dimenticare. Al 49’ primo ammonito della Recanatese: Carano.
Al 50’ altra azione del Termoli chiusa in corner, senza esito. Al 54’ gran tiro di Mercuri appena dentro l’area, respinto da terra da Fioravanti; sulla ribattuta arriva Ceesay che manda sul fondo. Al 55’ rovesciata di Buguzzi in area: palla alta sopra la traversa.
Al 58’ ancora Termoli pericoloso con Mercuri, ma Fioravanti si supera con una grande parata. Esce Hysaj, entra Antonacci. Al 65’ corner del Termoli con salvataggio sulla linea. Al 66’ Marsico lascia il campo a Cancello.
Al 67’ l’episodio che cambia la gara: Colarelli viene espulso per fallo da ultimo uomo sull’ex D’Angelo. Termoli in inferiorità numerica.
La Recanatese ora ci crede: al 69’ occasione pericolosissima con D’Angelo che fugge sulla sinistra, arriva sulla linea di fondo e mette in mezzo un pallone dal curioso effetto che colpisce la traversa, con la difesa del Termoli immobile.
Al 71’ risponde il Termoli: cross di Antonacci e colpo di testa di Mercuri da posizione ottimale, ma la palla finisce alta. Al 73’ cross in area termolese di Giusti, testa di Nanapere e palla ancora alta.
Sicuramente una ripresa molto più movimentata rispetto alla noia del primo tempo. Al 79’ Mercuri esce, entra Maggioli.
All’84’ la Recanatese rischia l’harakiri: su un passaggio sbagliato del Termoli, un difensore marchigiano nel tentativo di liberare svirgola clamorosamente e manda la palla in angolo.
Il signor Cifra assegna 5 minuti di recupero. Si entra nella zona pericolo per il Termoli.
Beffa finale
Al 96’, come volevasi dimostrare, la “zona Termoli” colpisce ancora: arriva la super beffa. La Recanatese va in gol su autogol di Maggioli. Così davvero non ci salva nessuno.
Oggi al Cannarsa si è visto il peggio del peggio.
TERMOLI 0
RECANATESE 1
(primo tempo 0-0)
TERMOLI: Troselj, Tracchia, Magnani, Colarelli, Romano, Staffa (50’ Ceesay), Hysaj (61’ Antonacci), Marsico (64’ Cancello), Biguzzi, Avolio (75’ Thiane), Mercuri (79’ Maggioli). All.: D’Adderio.
RECANATESE: Fioravanti, Giusti (80’ Ciccanti), Carano (60’ Paoltroni), Nanapere, D’Angelo, Ferro, Fiumanò, Pierfederici (78’ Di Francesco), Vecchio, Cocina, Pesaresi (90’ Morichetta). All.: Pagliari.
ARBITRO: Cifra di Latina (Scellato–Particelli).
RETE: 96’ Cocino.
NOTE: espulso al 65’, nel Termoli, Colarelli per condotta non regolamentare. Ammoniti Marsico e Mercuri (T); Carano e Pierfederici (R).
Michele Trombetta