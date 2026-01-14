PORTOCANNONE. A Portocannone è ufficialmente partito il percorso verso la Corsa dei Carri 2026, con una novità destinata a segnare in profondità l’assetto organizzativo della manifestazione: la costituzione della nuova associazione “Insieme per la Corsa”, che riunisce rappresentanti del Consiglio Comunale, della Pro Loco e delle associazioni carristiche.

La nuova realtà diventa il soggetto organizzatore previsto dal DPCM dell’8 gennaio 2024, assumendo il compito non solo di gestire l’evento ma anche di garantirne tutela, valorizzazione e sviluppo come patrimonio identitario della comunità.

Nel primo incontro operativo sono stati approvati statuto, atto costitutivo e cariche interne, mentre in parallelo l’associazione avvierà immediatamente l’iter di affiliazione alla Fise per assicurare il pieno rispetto degli adempimenti tecnici e burocratici necessari allo svolgimento della Corsa in condizioni di sicurezza e correttezza. Il sindaco Francesco Gallo ha sottolineato il valore del passaggio: «La nascita di questa struttura condivisa è un passo decisivo per rafforzare la nostra Corsa dei Carri e garantirne la continuità nel rispetto delle regole e della tradizione.

Amministrazione Comunale, associazione “Insieme per la Corsa” e Associazioni Carristiche stanno lavorando insieme con un obiettivo comune e profondamente sentito dalla cittadinanza». Un fronte compatto che segna l’avvio di una fase nuova e più strutturata per una delle tradizioni più radicate e identitarie di Portocannone.

EB