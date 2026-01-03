“Ad un passo dalla mia follia”, le vite invisibili nel singolo di Laura Mà

ABRUZZO. Ci sono vite che la gente evita di guardare. Volti che incrociamo per strada, mani che tremano dal freddo, occhi che hanno smesso di chiedere. E c’è chi, come la cantautrice e psicologa abruzzese Laura Mà, sceglie di raccontarle, anzi di cantarle.
Il 6 novembre 2025 è uscito il suo nuovo singolo “Ad un passo dalla mia follia”, disponibile in radio e sulle principali piattaforme digitali. Il brano racconta la realtà dei senzatetto e delle persone ai margini della società, restituendo dignità e voce a chi troppo spesso resta invisibile. Non è una canzone di pietà, ma un ritratto autentico della fragilità umana, capace di trasformare il dolore e la solitudine in energia e speranza.
“È uno specchio crudo della fragilità umana. Ma dentro ogni caduta c’è sempre una scintilla: la musica che fa danzare, che abbraccia, che salva e che trasforma il dolore. Anche quando sei ai margini, la rinascita è possibile”, spiega Laura Mà.
Una vita di sacrifici e musica
Nata a Roiano di Campli, un piccolo borgo di montagna in provincia di Teramo, Laura Mà cresce in una famiglia di insegnanti che le trasmettono radici solide e ali per volare. Il padre le insegna a guardare in grande e a non temere i sogni; la madre le mostra la forza della resilienza, il potere di rialzarsi anche dopo le cadute più dure. Le sue tre sorelle e il fratello sono una costante fonte di luce e supporto.
Laura sceglie una strada difficile ma autentica: lavora come cameriera e poi come maitre negli hotel più prestigiosi della capitale, portando avanti nel frattempo gli studi di canto e pianoforte. Nel 2024 si laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, continuando a costruire la propria carriera musicale con disciplina e passione. Ogni brano nasce da esperienza vissuta, sacrificio e dedizione.
Formazione e carriera musicale
Laura Mà ha studiato con maestri di canto e pianoforte di rilievo, tra cui Lello Abate, Fabrizio Zaniol, Maria Grazia Fontana, Giusy Zaccagnini e altri, partecipando a concorsi e festival di livello nazionale e internazionale. Tra questi figurano XFactor 2018, Una Voce per l’Europa 2018, Musica contro le Mafie 2020, Sanremo New Talent Winter 2021, Premio Lunezia 2023, Roma Music Festival 2023 e Musicultura 2023.
Autrice, interprete e produttrice dei suoi sei singoli, Laura ha sempre perseguito un percorso musicale autentico, lontano dalle logiche commerciali, mettendo la vita reale al centro delle sue canzoni. I singoli precedenti includono:
- E Correrò (2019), dedicato alle vittime della Casa dello Studente dell’Aquila
- Sei Forte Davvero (2020), ballad di resilienza
- Tu Unico Eroe (2021), tributo al padre
- Bambino Ucraino (2022), messaggio di pace
- Camminami Accanto (2024), romantica dichiarazione d’amore
Ogni brano racconta cadute, rinascite e sogni, trasformando esperienza personale in musica che parla a chiunque abbia vissuto momenti di fragilità o solitudine.
“Ad un passo dalla mia follia”: il messaggio del nuovo singolo
Il nuovo singolo rappresenta un viaggio nelle vite invisibili, con parole dirette e potenti, senza filtri e senza pietismo. La canzone esplora il confine tra caduta e rinascita, tra dolore e speranza, trasformando storie difficili in un messaggio universale di resilienza. La musica, pur ritmata e coinvolgente, accompagna il testo senza addolcirlo, creando un equilibrio tra energia e profondità emotiva.
“Bisogna lottare sempre, anche quando sei a terra. Anche quando sei ad un passo dalla tua follia”, afferma Laura Mà, sottolineando il senso di rinascita e forza che attraversa tutto il brano.
Un’artista completa
Laura Mà rappresenta una figura poliedrica: cantautrice per destino, psicologa per vocazione, maitre per esperienza. La sua storia personale, fatta di sacrifici, lavoro e studio costante, ha plasmato una voce unica nel panorama musicale contemporaneo italiano. La sua musica unisce ritmo, emotività e riflessione sociale, e il nuovo singolo conferma la sua capacità di raccontare storie autentiche, universali e potenti.
“Ad un passo dalla mia follia” è disponibile su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme digitali. Per aggiornamenti e approfondimenti Facebook ufficiale – YouTube.
