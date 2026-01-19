Addio a Valentino, simbolo eterno dell’eleganza italiana

ROMA. Si è spento nella capitale, a 93 anni, l’uomo che ha insegnato al mondo che l’eleganza non è un’opinione, ma un atto di rispetto verso la vita. Con la scomparsa di Valentino Garavani non perdiamo soltanto uno stilista: se ne va l’ultimo grande interprete di un’epoca in cui la moda era disciplina, visione, architettura del sogno.

Dire Valentino significa evocare un colore, quel rosso assoluto che scoprì quasi per incanto in un teatro di Barcellona e che divenne una firma universale. Ma ridurlo a una tinta sarebbe un torto alla sua grandezza.

Valentino è stato l’Imperatore perché ha compiuto ciò che oggi appare impossibile: fondere il rigore dell’alta sartoria parigina con la sensualità luminosa della Dolce Vita romana, senza mai tradire né l’una né l’altra.

Per lui la bellezza non era ornamento, ma armatura. Un modo per proteggere la dignità femminile, per restituire alle donne una regalità silenziosa.

Un ideale perseguito con ostinata coerenza dal primo atelier di via Condotti, nel 1959, fino all’ultima passerella del 2007, quando decise di congedarsi senza clamore, come si addice ai veri maestri.

Mentre molti colleghi guardavano a Milano e all’industrializzazione del prêt-à-porter, Valentino scelse la fedeltà. Fedeltà a Roma, alla sua luce, alla sua classicità eterna.

Trasformò Piazza di Spagna e l’area di Palazzo Mignanelli in un palcoscenico permanente, facendo dell’alta moda non un prodotto, ma un’estensione della città eterna: solenne, armoniosa, quasi divina.

Tra i momenti che meglio raccontano il suo genio, uno non ha il colore del mito, ma quello del silenzio.

Era il 1967: il mondo celebrava gli eccessi cromatici della psichedelia e della cultura hippy. Valentino, con un coraggio che sfiorava l’incoscienza, presentò una collezione interamente bianca.

Fu un trionfo muto, capace di zittire il rumore dell’epoca. In quell’istante, il mondo comprese che Valentino non inseguiva le tendenze: le attraversava, o semplicemente le ignorava, per creare qualcosa di eterno.

Quella sfilata sancì una verità ancora attuale: la vera avanguardia non urla, sussurra. E proprio per questo resta.

Oggi, mentre il lusso si consuma sui social e si esaurisce in un clic, l’addio a Valentino suona come il rintocco di una campana che invita al silenzio. Se ne va un uomo che non ha mai cercato di essere moderno a ogni costo, scegliendo piuttosto di essere immortale.

La sua eredità non vive soltanto negli archivi di Palazzo Mignanelli, ma in un’idea ormai rara: che l’eccellenza non ammette scorciatoie.

Mentre cala il sipario sulla sua vita terrena, resta l’immagine di un uomo che ha osservato il mondo attraverso una lente di perfezione assoluta, senza mai scendere a patti con la volgarità.

Valentino non lascia solo un marchio: lascia una bussola. E ci ricorda che, in un tempo che corre senza tregua, la bellezza autentica — quella che fa trattenere il respiro — ha ancora bisogno di lentezza, di mani sapienti e di un pizzico di sana, imperiale testardaggine.

Eliana Ronzullo