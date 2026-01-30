Tecnologie e curvatura linguistica: percorso Oxford al Liceo delle Scienze Applicate Majorana – sabato 31 gennaio secondo Open day

TERMOLI. Sabato 31 gennaio si replica. Dopo la grandissima affluenza registrata il 17 gennaio, il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Majorana – Percorso Oxford apre nuovamente le porte al territorio presso la sede di via Palermo 3.

Dalle 15 alle 19 un nuovo evento divulgativo permetterà di conoscere da vicino la peculiare offerta formativa di un liceo davvero unico nel suo genere.

Il Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate propone un percorso moderno e altamente qualificante, orientato allo sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche. Il potenziamento di matematica, fisica, scienze e informatica si integra con un approccio laboratoriale che favorisce un apprendimento concreto, senza rinunciare a una solida preparazione culturale grazie allo studio della letteratura italiana e straniera, della filosofia, della storia dell’arte e delle discipline umanistiche.

La settimana corta, la compattazione oraria e la possibilità di avvalersi di ulteriori insegnamenti – latino, certificazioni informatiche ICDL, patentino per i droni, robotica, AI, gestione dei visori, realtà immersiva e aumentata e altri insegnamenti opzionali – rappresentano un valore aggiunto significativo.

Famiglie, studenti e studentesse potranno partecipare ai laboratori, visitare gli spazi e toccare con mano le dotazioni all’avanguardia di un plesso progettato a misura di studente, dove si costruiscono i saperi del futuro in sintonia con l’evoluzione della società e del mondo accademico.

Il tour includerà il palazzetto dello sport interno alla scuola, dotato di mega palestra e aree fitness, lo smart lab di fisica, i laboratori di scienze e le nuove tecnologie informatiche, fino allo Oxford Lab, dove verrà illustrata nel dettaglio la curvatura linguistica del corso.

Presso il nostro Liceo è possibile conseguire la doppia maturità italiana e statunitense, in sinergia con le altre attività di potenziamento linguistico e di internazionalizzazione: ampliamento orario Oxford, certificazioni Cambridge, programmi Erasmus, progetto Intercultura con frequenza del quarto anno all’estero, competizioni linguistiche, esperienze diplomatiche e molto altro.

Il Liceo dialoga costantemente con il polo tecnologico e dispone di una dotazione laboratoriale straordinaria. Il plesso di Via Palermo conta infatti 30 laboratori attrezzatissimi, dove il learning by doing è realtà quotidiana e le nuove metodologie didattiche trovano applicazione concreta, perché imparare facendo rafforza e consolida anche gli apprendimenti teorici.

Questo percorso ha permesso ai nostri allievi di ottenere risultati eccellenti nella preparazione post-diploma. Negli ultimi anni il Liceo ha registrato una crescita esponenziale delle iscrizioni, nonostante il calo generale della popolazione studentesca.

Non manca, infine, una particolare attenzione al benessere dei singoli studenti e a una costante attività di individuazione e valorizzazione dei talenti.