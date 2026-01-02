Al via i saldi invernali: “Scegliere il commercio locale significa sostenere il territorio”

MOLISE. Partiranno domani, sabato 3 gennaio 2026, i saldi invernali in Molise. Per un periodo di sessanta giorni, i consumatori potranno approfittare degli sconti di fine stagione in un contesto improntato alla chiarezza e al rispetto delle regole, grazie alla consolidata collaborazione tra Confcommercio Molise e Adoc Molise (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori). L’obiettivo comune è garantire un’esperienza di acquisto sicura, consapevole e trasparente.

A tutela dei cittadini, viene ricordato che gli esercenti hanno l’obbligo di esporre chiaramente il prezzo originario dei prodotti e la percentuale di sconto applicata. L’indicazione del prezzo finale ribassato, sebbene consigliata, resta facoltativa.

Nel dettaglio, ogni operatore commerciale deve:

assicurare la correttezza degli sconti , evitando promozioni fuorvianti sia all’interno dei punti vendita sia nella comunicazione pubblicitaria;

, evitando promozioni fuorvianti sia all’interno dei punti vendita sia nella comunicazione pubblicitaria; rendere tracciabili i prezzi , dimostrando agli organi di controllo la reale entità delle riduzioni applicate;

, dimostrando agli organi di controllo la reale entità delle riduzioni applicate; organizzare adeguatamente gli spazi di vendita, separando in modo evidente i prodotti in saldo da quelli a prezzo pieno o, in alternativa, utilizzando una segnaletica chiara e inequivocabile.

Grande attenzione viene posta anche alla gestione dei prodotti difettosi: il consumatore mantiene sempre il diritto alla sostituzione della merce o al rimborso dell’importo pagato, purché sia in possesso dello scontrino o di una prova d’acquisto digitale.

Il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dal Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che ha aggiornato il Codice del Consumo introducendo l’obbligo di indicare come “prezzo precedente” il più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrastando così il fenomeno dei finti sconti.

Pur non essendo più richiesta la comunicazione preventiva dell’inizio dei saldi al Comune, la Polizia Municipale continuerà a mantenere alta l’attenzione sulla correttezza della pubblicità e della segnaletica, sia stradale che commerciale.

Accanto agli aspetti economici e normativi, Confcommercio e Adoc Molise rinnovano infine l’invito a valorizzare il commercio di prossimità.

«Scegliere i negozi sotto casa, i piccoli commercianti e gli artigiani locali significa sostenere concretamente i centri storici e il tessuto sociale del Molise – sottolineano le associazioni – Ogni acquisto locale contribuisce a creare valore per il territorio e a preservare l’identità delle nostre comunità».

Per approfondimenti sulla normativa vigente è possibile consultare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’indirizzo mimit.gov.it.

AZ