Ambiente: a Montecitorio la presentazione dei Comuni Plastic Free 2026

ROMA. Sarà presentata mercoledì 14 gennaio alle ore 11:30, nella Sala Stampa della Camera dei deputati a Montecitorio, l’edizione 2026 dei Comuni Plastic Free, il riconoscimento nazionale dedicato alle amministrazioni che si distinguono nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di comportamenti sostenibili. Alla conferenza interverranno l’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, Luca De Gaetano, e i referenti regionali dell’associazione, attiva dal 2019 nella tutela ambientale.

Nel corso dell’incontro saranno annunciati ufficialmente i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, selezionati per l’impegno dimostrato nella riduzione dell’abbandono dei rifiuti, nella gestione virtuosa della raccolta urbana e nelle attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Le amministrazioni premiate riceveranno il riconoscimento durante l’evento nazionale in programma il 14 marzo 2026 al Teatro Olimpico di Roma.

«Nel 2025 sono stati 122 i Comuni premiati per l’impegno sul fronte ambientale – ricorda Luca De Gaetano – e l’entusiasmo delle amministrazioni cresce di anno in anno. Questo percorso certifica l’impatto positivo di un modello fondato sulla collaborazione tra associazionismo e pubbliche amministrazioni. Ringraziamo l’On. Rotelli per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso la nostra missione».

Nei suoi primi anni di attività, Plastic Free Onlus ha coinvolto oltre 260.000 volontari in quasi 10.000 iniziative di pulizia ambientale, rimuovendo complessivamente 4,8 milioni di chili di plastica e rifiuti. Oggi l’associazione è presente in più di 40 Paesi, può contare su una rete di 1.200 referenti territoriali e ha sottoscritto oltre 500 protocolli d’intesa con amministrazioni comunali. Intensa anche l’attività nelle scuole, con più di 4.000 appuntamenti e il coinvolgimento di oltre 350.000 studenti, e nei progetti sociali di reinserimento. A rafforzare ulteriormente la collaborazione con gli enti locali è il recente Protocollo d’intesa nazionale siglato con Anci, che punta a strutturare in modo stabile il rapporto tra volontariato ambientale e amministrazioni pubbliche per una tutela condivisa del territorio.

